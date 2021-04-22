Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iş makinesinin geçişi sırasında oluşan göçükte ortaya çıkan kaya mezarlarında 1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeletine ulaşıldı.

DHA 22.04.2021 - 10:20

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 1

Kahta'ya bağlı Kangölü köyü kırsalında pazartesi bir iş makinesi toprağa saplandı. Göçük oluşan alanda iş makinesinin kurtarılması sırasında iskeletler fark edilince durum jandarmaya bildirildi. 

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 2

Jandarmanın yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olabileceği belirlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. 

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 3

Gelen görevlilerin yaptığı incelemede alanda kaya mezarları olduğu belirlendi. Yapılan kazı çalışmalarında da 3 odalı mezarda 7 insan iskeletine ulaşıldı.

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 4

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, bir su testisinin de bulunduğu alanda kazı çalışması yaptıklarını anlatarak, tesadüfen bulunan kaya mezarın 3 odalı olduğunu belirtti. 

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 5

Alkan, "Durum bize bildirildikten sonra geldiğimiz alanda yaptığımız kazılarda 3 oda tespit ettik. Bu 2 odada 2, bir odada ise 3 bireye ait olmak üzere 7 insana ait iskeletler tespit edildi. Yapmış olduğumuz kazılar neticesinde bir testi de bulduk. İlk incelemelerimizde bu iskeletleri M.S. 5'inci yüzyıla tarihlendirebiliriz. Yaklaşık 1500 yıl önceki bireylere ait olan kaya mezarlarla ilgili kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İşte diğer kareler...

Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 6
Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 7
Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 8
Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu - 9

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