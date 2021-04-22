Adıyaman’da1500 yıl öncesine ait 7 insan iskeleti bulundu

Alkan, "Durum bize bildirildikten sonra geldiğimiz alanda yaptığımız kazılarda 3 oda tespit ettik. Bu 2 odada 2, bir odada ise 3 bireye ait olmak üzere 7 insana ait iskeletler tespit edildi. Yapmış olduğumuz kazılar neticesinde bir testi de bulduk. İlk incelemelerimizde bu iskeletleri M.S. 5'inci yüzyıla tarihlendirebiliriz. Yaklaşık 1500 yıl önceki bireylere ait olan kaya mezarlarla ilgili kazı çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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