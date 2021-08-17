Afgan sinemacı Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardı. Karimi, Twitter'dan "Sağ ve güvendeyim" paylaşımı yaparken, kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Karimi, üç ülkenin kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.