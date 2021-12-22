AFP 2021'in fotoğraflarını seçti

Fransa merkezli haber ajansı AFP, 2021 yılına damga vuran fotoğrafları seçti. Dünyanın dört bir yanından fotoğrafların bulunduğu listede Türkiye'den 3 kare yer aldı. İşte 2021 yılından öne çıkan kareler...

Haberler - AFP 22.12.2021 - 09:02 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 13:03

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 1

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Doktor Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten, Van'daki Güneyyamaç köyüne 65 yaş ve üstü sakinlere Sinovac aşısı yapmak için geliyor.


AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 2

29 Temmuz 2021'de Antalya Manavgat'ta çıkan bir orman yangını sırasında plajdan çekilen bir kare.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 3

İran-Türkiye sınırını geçtikten sonra kaçakçıları bekleyen Afgan göçmenler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 4

Franz Josef Land takımadalarındaki İngiliz Kanalında buz kütleleri üzerinde bir kutup ayısı.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 5

14 yaşındaki Sibirya kaplanı diş ameliyatında.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 6

Lewis Hamilton ve Max Verstappen,  Monza'daki Autodromo Nazionale pistinde İtalya Formula 1 Grand Prix'sinde çarpıştı.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 7

Kim Kardashian 13 Eylül 2021'de New York'ta Metropolitan Museum of Art'da sıra dışı kıyafeti ile.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 8

Çince'de "Mutlu" anlamına gelen dev panda Huan Huan ve ikiz yavrular.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 9

Hem hemşire hem de eski Paralimpik yüzücü olan Japon müzisyen Manami Ito, Shizuoka'da bir fotoğraf çekimi n protez kolunu kullanarak keman çalıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 10

Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya gelen Müslümanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 11

Yeni Delhi'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kurbanlar yakılıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 12

Batı Şeria'daki Ürdün vadisinin üzerindeki kuşlar ve oluşan inanılmaz görüntü.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 13

Pekin'de, Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü arifesinde gökyüzünde çakan bir şimşek ve sonrasındaki görsel şölen.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 14

Yadnya Kasada festivali sırasında aktif Bromo Dağı yanardağının zirvesinde toplanan insanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 15

Avrupa ve İsrail'den bir ekip Mars seyahati için eğitim görevinde.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 16

İsviçre ordusunun yaptığı bir test sırasında bir atın havadan taşındığı anlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 17

Belçika'nın Verviers kentinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen bir kaza.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 18

Lübnan'ın başkentinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası karanlığa gömülen Beyrut.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 19

16 Ekim 2021'de çekilen bu kare Kabil'deki hastanede kafasını tıraş eden bir uyuşturucu bağımlısını gösteriyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 20

Etiyopya'daki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ndeki esir askerler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 21

Etiyopya'nın Dabat köyü yakınlarındaki kırsal bir bölgede görüntülenen Eritreli mülteciler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 22

Labrea'daki Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaştırılmış bir alanı. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 23

Afgan kızlar 26 Eylül 2021'de Kandahar'da bir okulda sınıflarından çıkarken görüntüleniyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 24

At sırtında Haitili göçmenleri kovalayan bir ABD devriyesi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 25

28 Eylül 2021'de yasadışı yollardan kaçarken gözaltına alınan ve sonrasında bayılan Kolombiyalı bir göçmen.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 26

Yemen güvenlik güçleri Salih el-Sammad suikastına karışmaktan hüküm giyen dokuz kişiden birini halka açık yerde infaz etti.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 27

23 Eylül 2021'de Meksika'da yiyecek almak için kuyruğa giren göçmenler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 28

12 Haziran 2021'de Bogota'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine karşı devam eden protestolar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 29

Göçmenler 19 Mayıs 2021'de Fnideq kasabasında bir deniz duvarına tırmanıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 30

Brezilya'daki Yüksek Mahkeme binasının dışındaki bir protesto.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 31

Araştırmacı Ninis Rosqvist,Kuzey İsveç'teki Kebnekaise'nin güney zirvesinin zirvesinde.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 32

Afgan direniş hareketi 30 Ağustos 2021'de Panjshir eyaletinde bir askeri eğitimde.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 33

12 Ağustos 2021'de Cakarta'da Sinovac aşısını almak için kuyruğa giren insanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 34

Endonezya'da Kovid kurbanları için mezar kazmaktan yorgun düşen işçiler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 35

Lyon-Sud hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bir hemşire.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 36

28 Şubat 2021'de Paris'teki Eyfel Kulesi 'nden bir görüntü.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 37

Pazar yürüyüşçüleri patlayan Fagradalsfjall yanardağından akan lavlara bakıyorlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 38

ABD kongre baskınından meşhur bir kare.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 39

Akut yetersiz beslenme nedeniyle 10 kilo olan, 10 yaşındaki Yemenli kız.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 40

Brezilya, Amazonas eyaletinde Kovid kurbanları için hazırlanan bir mezarlık.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 41

İsrail'in 12 Mayıs 2021'de Gazze Şehri'nde gerçekleştirdiği hava saldırısı. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 42

İdlib vilayetinde Kafr Uruq köyü yakınlarındaki Umm Jurn kampında çocuklar oyun oynuyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 43

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele gerçimesinin ardından ABD askeri uçağıyla ülkeyi terk eden Afganlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 44

24 Ağustos 2021'de Haiti, Marceline'deki depremde kurbanı bir gencin cenaze töreni.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 45

13 Eylül 2021'de çekilen fotoğraf, Paris'teki Arc de Triomphe'yi (Zafer Takı) merhum sanatçı Christo tarafından tasarlanan gümüş-mavi kumaşa sarılmış halini gösteriyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 46

Kabil'deki  Pul-e-Charkhi hapishanesinde oturan bir Taliban üyesi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 47

Yemen güvenlik güçlerinin bir mensubu, Husi siyasi lideri Salih el-Sammad'ın üç yıl önce öldürülmesine karışmaktan hüküm giyen dokuz kişiden birini infaz etti.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 48

La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Dağı'nın lav püskürtmesi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 49

Afganistan'a bulunan Kandehar'daki bir uyuşturucu pazarında erkekler pazarlık yapıp eroin ve esrar bulunan torbaları kontrol ediyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 50

Haitili göçmenler, ABD'ye ulaşmaya çalışırken Kolombiya'nın Choco eyaletinin Acandi yakınlarındaki Darien Gap ormanını geçerek Panama'ya gidiyor. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 51

Taliban savaşçıları, Kabil Qargha Gölü'nde kürekli teknelere biniyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 52

Fransa'da gerçekleştirilen ve bir gün süren Paris-Roubaix bisiklet yarışının 118'incisi gerçekleşti.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 53

Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açılan çatışma.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 54

Küresel ısınma nedeniyle erimesini önmek için kısmen yalıtım köpüğüyle kaplanan Rhone Buzulu'nda çalışan bir adam.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 55

Yeni Delhi'deki Yamuna nehrinde kirlilik nedeniyle oluşan köpüklere rağmen bir Hindu, yaklaşan Hindu Festivali Chhat puja için ritüellerin bir parçası olarak suya giriyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 56

Irak'ın Dohuk kentinden bir Kürt ailenin üyeleri, Polonya-Belarus sınırına yakın bir ormanda.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 57

İngiliz Kanalı'nı geçerken kurtarılan bir göçmen, çocuklarını taşıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 58

Kabil'de camındaki kadın fotoğrafları siyah spreyle kapatılan bir güzellik salonunun önünden bir Taliban üyesi geçerken.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 59

Kabil havalimanında ülkeden kaçmak için uçağın üstüne tırmanan Afganlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 60

Afganistan'da 20 yıl süren savaşın ardından Kabil Havalimanı'nda Afgan bir yolcuya silah doğrultan ABD askeri.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 61

Paris Saint-Germain'in Arjantinli forveti Lionel Messi,  PSG oyuncusu olarak basın toplantısının ardından Parc des Princes stadyumunun dışında toplanan taraftarları selamlarken.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 62

Yunanistan'nın Evia adasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yardım eden halktan biri.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 63

Yunanistan'ın Evia adasındaki sahil köyüne yaklaşan orman yangını nedeniyle feribotla tahliye edilen insanlar. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 64

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının artistik jimnastik kadın denge aleti finalinde yarışmaya hazırlanan ABD'li Simone Biles.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 65

Ugandalı Stephen Kissa'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sırasında erkekler 10000 metre finalindeki yarışına genel bir bakış.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 66

A child wades through a flooded area using a makeshift raft at Maulovir Para, Cox's Bazar on July 30, 2021 after monsoon floods and landslides have cut off more than 300,000 people in villages across southeast Bangladesh and killed at least 20 people including six Rohingya refugees.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 67

California'da 185 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan Dixie yangınından bir kare.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 68

Almanya'daki şiddetli yağmurlardan sonra Ahrweiler'da yıkılan bir binanın temizleme çalışmalarında çalışan bir işçi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 69

Güney Afrika'da alkol depolanan bir deponun dışında iki şüpheli yağmacıyı plastik mermiyle kovalayan polisler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 70

Güney Afrika'da  Jabulani Allışveriş Merkezi'nin güvenlik personeli tarafından plastik mermilerle yaranladığı iddia edilen bir adam için yardım isteyen bir yağmacı.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 71

Havana'da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel hükümetine karşı düzenlenen bir gösteri tutuklanan bir kişi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 72

Arjantinli Lionel Messi, Rio de Janeiro  Maracana Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı Conmebol 2021 Copa America futbol turnuvası final maçını kazandıktan sonra takım arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 73

ABD-Meksika sınırını botlar üzerinde geçmeye çalışan göçmenler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 74

Etiyopya'nın Tigray bölgesinin başkenti Mekele'deki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen esir Etiyopyalı kadın askerler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 75

Etiyopya'nın Tigray bölgesinin başkenti Mekele'deki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne kamyonla getirilen esirler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 76

Peru'nun güneyinde yer alan  Arequipa'ya BioNTech aşısı yapmak için Camana Nehri'ni geçen sağlık çalışanları.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 77

Etiyopya'da Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne doğru yürüyen Etiyopyalı askerler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 78

Florida'da çöken 12 katlı binada hayatta kalanları arayan arama kurtarma etkipleri.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 79

Etiyopya'daki Togoga kasabasında  düzenlenen hava saldırısında dizini kıran 40 yaşındaki Lem Lem Hailemariam hastane giriş tedavi edilirken 3 aylık çocuğunu emziriyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 80

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmalarda yaralanan bir kadının Ayder sevk hastanesine, sedyeyle getirilişi. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 81

Nyiragongo yanardağının yamaçlarına tırmanan bir orman bekçisi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 82

Sırp Novak Djokovic'in Roland Garros 2021 Fransa Açık tenis turnuvasında, sahaya düştükten sonraki tepkisi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 83

Lima'nın kuzey eteklerindeki Comas'taki Heroes 19 de Julio mezarlığının havadan görünümü.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 84

Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahia'da yıkılan bir caminin enkazının yakınında dua eden Filistinli Müslümanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 85

Beyaz Saray'dan çıkarken basın açıklaması yapan Joe Biden.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 86

İsrail'in hava saldırılarının ardından Beyt Lahia'da yıkılan bir binanın kalıntılarına kurdukları bir çadırda oturan Filistinliler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 87

Alev püskürten Nyiragongo yanardağının Kivu Gölü'nden çekilen bir görüntüsü.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 88

Nyiragongo yanardağının aniden alev püskürtmeye başlamasının ardından şehri terk eden Goma sakinleri.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 89

İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından yıkılan evinin önünde oturan Filisrinli bir kız çocuğu.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 90

İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'de Jala Kulesi'ne bomba atılan an.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 91

Hamas hareketinin kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahia'dan İsrail'e doğru fırlattığı roketlerin gökyüzünde oluşturduğu görüntü.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 92

Hamas hareketi tarafından İsrail'e atılan roketlerden yerde siper alarak korunmaya çalışan İsrail güvenlik güçleri.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 93

Bir aile üyesi, bir Gurdwara tarafından sağlanan oksijenin yardımıyla bir hastanın nefes almasına yardım ediyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 94

Yeni Delhi'de ölülerin yakıldığı alanda Covid-19'dan ölenler için dua eden bir adam. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 95

Gaziabad'da yol kenarında Covid-19 hastası olduğu tahmin edilen bir adamın nefes almasına yardım etmeye çalışan insanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 96

George Floyd'u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklanırken tepki gösteren insanlar.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 97

Brezilya'da entübasyon ihtiyacını azaltabilecek yeni bir non-invaziv cihaz kullanan Covid-19 hastası.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 98

Pasifik köyü Vanuatu'da, yaşayan Yakel köy şefi Albi ve ailesinin üyeleri Edinburgh Dükü İngiltere Prensi Philip'in bir portresini tutuyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 99

Brooklyn Center'da bir polis memurunun siyahi bir adamı vurarak öldürmesinin ardından protestocularla çatışan polisler.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 100

Rio de Janeiro'daki İsa heykelinin karşısında  güneş doğuşu.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 101

Yangon'daki Hlaing Tharyar kasabasında askeri darbeye karşı yapılan gösterilere güvenlik güçleri tarafından yapılan baskı sırasında düşmüş birinin gömleğini tutan bir protestocu.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 102

İdlib'de metal bir hurdalıkta nötralize edilmiş mermi yığını üzerinde poz veren Suriyeli bir çocuk.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 103

3 Mart'ta askeri darbeye karşı bir gösteri sırasında ölen protestocu Zwee Htet Soe'nin kızı,  babasının Yangon'daki cenaze töreninde ağlıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 104

Barcelona'da 72 yaşındaki bir Covid-19 hastasına temiz hava aldırdıktan sonra hastaneye geri götüren sağlık çalışanları.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 105

Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasının ertesi günü,  2 kızı silahlı kişiler tarafından kaçırılan Humaira Mustapha.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 106

Yangon'da askeri darbeye karşı  mitingler düzenleyen protestoculara yapılan baskında tutuklanan bir kişi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 107

Melbourne'de düzenlenen Avustralya Açık tenis turnuvasında Japon Naomi Osaka'nın yüzüne kelebek kondu.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 108

Portimao'da Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürülen Portimao Arena'da bir sağlık çalışanı corona hastalarına bakıyor.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 109

Kenya'da çekirge sürüsü içinde yürümeye çalıaşn bir çiftçi.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 110

Fransız yelkenci Jeremie Beyou, 6 Şubat'ta 13'üncü olarak tamamladığı yarışta. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 111

Koruma köpeği Fransa'da bir kamyonun altına saklanan kaçak göçmenleri böyle yakaladı. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 112

Brezilya'da Başlkan Jair Bolsonaro'ya karşı protesto gösterisi. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 113

Koyu Ortodos Yahudiler, 99 yaşında hayatını kaybeden Haham Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesinde. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 114

Peru'da corona virüs salgını nedeniyle oksijen tüplerini doldurma kuyruğu.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 115

Güney Afrika'da Covid'den hayatını kaybeden kişinin gömülmek üzere morgda hazırlanışı.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 116

Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Richard Barnett adlı Trump yanlısı, Washington'da Kongre Binası baskınında.

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 117

Breziyalı sörfçü Paulo Guido, yoğun yağış sonrası kahverengiye dönen Doce Nehri'nde antrenmanda. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 118

Ocak ayında yapılan Kongre Binası baskınında Ulusal Koruma Muhafızları dinlenirken. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 119

Almanya'da bir görevli, üzerlerinde tebeşirle "enfeksiyon riski" yazan tabutları taşıyor. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 120

Moskova'da muhalefet lideri Alexei Navalny, 30 günlük hapis cezasını çekmesi için polis tarafından cezaevine götürülürken. 

AFP 2021'in fotoğraflarını seçti - 121

Eski başkanlık adayı Bernie Sanders, hükümet merkezi Capitol Hill'de Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak yenim edeceği tören öncesinde.

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