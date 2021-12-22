AFP 2021'in fotoğraflarını seçti

Haberler - AFP 22.12.2021 - 09:02 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 13:03
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Doktor Akay Kaya ve hemşire Yıldız Ayten, Van'daki Güneyyamaç köyüne 65 yaş ve üstü sakinlere Sinovac aşısı yapmak için geliyor.
29 Temmuz 2021'de Antalya Manavgat'ta çıkan bir orman yangını sırasında plajdan çekilen bir kare.
İran-Türkiye sınırını geçtikten sonra kaçakçıları bekleyen Afgan göçmenler.
Franz Josef Land takımadalarındaki İngiliz Kanalında buz kütleleri üzerinde bir kutup ayısı.
14 yaşındaki Sibirya kaplanı diş ameliyatında.
Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Monza'daki Autodromo Nazionale pistinde İtalya Formula 1 Grand Prix'sinde çarpıştı.
Kim Kardashian 13 Eylül 2021'de New York'ta Metropolitan Museum of Art'da sıra dışı kıyafeti ile.
Çince'de "Mutlu" anlamına gelen dev panda Huan Huan ve ikiz yavrular.
Hem hemşire hem de eski Paralimpik yüzücü olan Japon müzisyen Manami Ito, Shizuoka'da bir fotoğraf çekimi n protez kolunu kullanarak keman çalıyor.
Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya gelen Müslümanlar.
Yeni Delhi'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kurbanlar yakılıyor.
Batı Şeria'daki Ürdün vadisinin üzerindeki kuşlar ve oluşan inanılmaz görüntü.
Pekin'de, Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl dönümü arifesinde gökyüzünde çakan bir şimşek ve sonrasındaki görsel şölen.
Yadnya Kasada festivali sırasında aktif Bromo Dağı yanardağının zirvesinde toplanan insanlar.
Avrupa ve İsrail'den bir ekip Mars seyahati için eğitim görevinde.
İsviçre ordusunun yaptığı bir test sırasında bir atın havadan taşındığı anlar.
Belçika'nın Verviers kentinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen bir kaza.
Lübnan'ın başkentinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası karanlığa gömülen Beyrut.
16 Ekim 2021'de çekilen bu kare Kabil'deki hastanede kafasını tıraş eden bir uyuşturucu bağımlısını gösteriyor.
Etiyopya'daki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ndeki esir askerler.
Etiyopya'nın Dabat köyü yakınlarındaki kırsal bir bölgede görüntülenen Eritreli mülteciler.
Labrea'daki Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaştırılmış bir alanı.
Afgan kızlar 26 Eylül 2021'de Kandahar'da bir okulda sınıflarından çıkarken görüntüleniyor.
At sırtında Haitili göçmenleri kovalayan bir ABD devriyesi.
28 Eylül 2021'de yasadışı yollardan kaçarken gözaltına alınan ve sonrasında bayılan Kolombiyalı bir göçmen.
Yemen güvenlik güçleri Salih el-Sammad suikastına karışmaktan hüküm giyen dokuz kişiden birini halka açık yerde infaz etti.
23 Eylül 2021'de Meksika'da yiyecek almak için kuyruğa giren göçmenler.
12 Haziran 2021'de Bogota'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetine karşı devam eden protestolar.
Göçmenler 19 Mayıs 2021'de Fnideq kasabasında bir deniz duvarına tırmanıyor.
Brezilya'daki Yüksek Mahkeme binasının dışındaki bir protesto.
Araştırmacı Ninis Rosqvist,Kuzey İsveç'teki Kebnekaise'nin güney zirvesinin zirvesinde.
Afgan direniş hareketi 30 Ağustos 2021'de Panjshir eyaletinde bir askeri eğitimde.
12 Ağustos 2021'de Cakarta'da Sinovac aşısını almak için kuyruğa giren insanlar.
Endonezya'da Kovid kurbanları için mezar kazmaktan yorgun düşen işçiler.
Lyon-Sud hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bir hemşire.
28 Şubat 2021'de Paris'teki Eyfel Kulesi 'nden bir görüntü.
Pazar yürüyüşçüleri patlayan Fagradalsfjall yanardağından akan lavlara bakıyorlar.
ABD kongre baskınından meşhur bir kare.
Akut yetersiz beslenme nedeniyle 10 kilo olan, 10 yaşındaki Yemenli kız.
Brezilya, Amazonas eyaletinde Kovid kurbanları için hazırlanan bir mezarlık.
İsrail'in 12 Mayıs 2021'de Gazze Şehri'nde gerçekleştirdiği hava saldırısı.
İdlib vilayetinde Kafr Uruq köyü yakınlarındaki Umm Jurn kampında çocuklar oyun oynuyor.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele gerçimesinin ardından ABD askeri uçağıyla ülkeyi terk eden Afganlar.
24 Ağustos 2021'de Haiti, Marceline'deki depremde kurbanı bir gencin cenaze töreni.
13 Eylül 2021'de çekilen fotoğraf, Paris'teki Arc de Triomphe'yi (Zafer Takı) merhum sanatçı Christo tarafından tasarlanan gümüş-mavi kumaşa sarılmış halini gösteriyor.
Kabil'deki Pul-e-Charkhi hapishanesinde oturan bir Taliban üyesi.
Yemen güvenlik güçlerinin bir mensubu, Husi siyasi lideri Salih el-Sammad'ın üç yıl önce öldürülmesine karışmaktan hüküm giyen dokuz kişiden birini infaz etti.
La Palma'da bulunan Cumbre Vieja Dağı'nın lav püskürtmesi.
Afganistan'a bulunan Kandehar'daki bir uyuşturucu pazarında erkekler pazarlık yapıp eroin ve esrar bulunan torbaları kontrol ediyor.
Haitili göçmenler, ABD'ye ulaşmaya çalışırken Kolombiya'nın Choco eyaletinin Acandi yakınlarındaki Darien Gap ormanını geçerek Panama'ya gidiyor.
Taliban savaşçıları, Kabil Qargha Gölü'nde kürekli teknelere biniyor.
Fransa'da gerçekleştirilen ve bir gün süren Paris-Roubaix bisiklet yarışının 118'incisi gerçekleşti.
Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açılan çatışma.
Küresel ısınma nedeniyle erimesini önmek için kısmen yalıtım köpüğüyle kaplanan Rhone Buzulu'nda çalışan bir adam.
Yeni Delhi'deki Yamuna nehrinde kirlilik nedeniyle oluşan köpüklere rağmen bir Hindu, yaklaşan Hindu Festivali Chhat puja için ritüellerin bir parçası olarak suya giriyor.
Irak'ın Dohuk kentinden bir Kürt ailenin üyeleri, Polonya-Belarus sınırına yakın bir ormanda.
İngiliz Kanalı'nı geçerken kurtarılan bir göçmen, çocuklarını taşıyor.
Kabil'de camındaki kadın fotoğrafları siyah spreyle kapatılan bir güzellik salonunun önünden bir Taliban üyesi geçerken.
Kabil havalimanında ülkeden kaçmak için uçağın üstüne tırmanan Afganlar.
Afganistan'da 20 yıl süren savaşın ardından Kabil Havalimanı'nda Afgan bir yolcuya silah doğrultan ABD askeri.
Paris Saint-Germain'in Arjantinli forveti Lionel Messi, PSG oyuncusu olarak basın toplantısının ardından Parc des Princes stadyumunun dışında toplanan taraftarları selamlarken.
Yunanistan'nın Evia adasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yardım eden halktan biri.
Yunanistan'ın Evia adasındaki sahil köyüne yaklaşan orman yangını nedeniyle feribotla tahliye edilen insanlar.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarının artistik jimnastik kadın denge aleti finalinde yarışmaya hazırlanan ABD'li Simone Biles.
Ugandalı Stephen Kissa'nın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sırasında erkekler 10000 metre finalindeki yarışına genel bir bakış.
A child wades through a flooded area using a makeshift raft at Maulovir Para, Cox's Bazar on July 30, 2021 after monsoon floods and landslides have cut off more than 300,000 people in villages across southeast Bangladesh and killed at least 20 people including six Rohingya refugees.
California'da 185 bin dönümden fazla alanın yanmasına neden olan Dixie yangınından bir kare.
Almanya'daki şiddetli yağmurlardan sonra Ahrweiler'da yıkılan bir binanın temizleme çalışmalarında çalışan bir işçi.
Güney Afrika'da alkol depolanan bir deponun dışında iki şüpheli yağmacıyı plastik mermiyle kovalayan polisler.
Güney Afrika'da Jabulani Allışveriş Merkezi'nin güvenlik personeli tarafından plastik mermilerle yaranladığı iddia edilen bir adam için yardım isteyen bir yağmacı.
Havana'da Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel hükümetine karşı düzenlenen bir gösteri tutuklanan bir kişi.
Arjantinli Lionel Messi, Rio de Janeiro Maracana Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı Conmebol 2021 Copa America futbol turnuvası final maçını kazandıktan sonra takım arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı.
ABD-Meksika sınırını botlar üzerinde geçmeye çalışan göçmenler.
Etiyopya'nın Tigray bölgesinin başkenti Mekele'deki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen esir Etiyopyalı kadın askerler.
Etiyopya'nın Tigray bölgesinin başkenti Mekele'deki Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne kamyonla getirilen esirler.
Peru'nun güneyinde yer alan Arequipa'ya BioNTech aşısı yapmak için Camana Nehri'ni geçen sağlık çalışanları.
Etiyopya'da Mekele Rehabilitasyon Merkezi'ne doğru yürüyen Etiyopyalı askerler.
Florida'da çöken 12 katlı binada hayatta kalanları arayan arama kurtarma etkipleri.
Etiyopya'daki Togoga kasabasında düzenlenen hava saldırısında dizini kıran 40 yaşındaki Lem Lem Hailemariam hastane giriş tedavi edilirken 3 aylık çocuğunu emziriyor.
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde çatışmalarda yaralanan bir kadının Ayder sevk hastanesine, sedyeyle getirilişi.
Nyiragongo yanardağının yamaçlarına tırmanan bir orman bekçisi.
Sırp Novak Djokovic'in Roland Garros 2021 Fransa Açık tenis turnuvasında, sahaya düştükten sonraki tepkisi.
Lima'nın kuzey eteklerindeki Comas'taki Heroes 19 de Julio mezarlığının havadan görünümü.
Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahia'da yıkılan bir caminin enkazının yakınında dua eden Filistinli Müslümanlar.
Beyaz Saray'dan çıkarken basın açıklaması yapan Joe Biden.
İsrail'in hava saldırılarının ardından Beyt Lahia'da yıkılan bir binanın kalıntılarına kurdukları bir çadırda oturan Filistinliler.
Alev püskürten Nyiragongo yanardağının Kivu Gölü'nden çekilen bir görüntüsü.
Nyiragongo yanardağının aniden alev püskürtmeye başlamasının ardından şehri terk eden Goma sakinleri.
İsrail'in Gazze'yi bombalamasının ardından yıkılan evinin önünde oturan Filisrinli bir kız çocuğu.
İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'de Jala Kulesi'ne bomba atılan an.
Hamas hareketinin kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahia'dan İsrail'e doğru fırlattığı roketlerin gökyüzünde oluşturduğu görüntü.
Hamas hareketi tarafından İsrail'e atılan roketlerden yerde siper alarak korunmaya çalışan İsrail güvenlik güçleri.
Bir aile üyesi, bir Gurdwara tarafından sağlanan oksijenin yardımıyla bir hastanın nefes almasına yardım ediyor.
Yeni Delhi'de ölülerin yakıldığı alanda Covid-19'dan ölenler için dua eden bir adam.
Gaziabad'da yol kenarında Covid-19 hastası olduğu tahmin edilen bir adamın nefes almasına yardım etmeye çalışan insanlar.
George Floyd'u öldüren eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklanırken tepki gösteren insanlar.
Brezilya'da entübasyon ihtiyacını azaltabilecek yeni bir non-invaziv cihaz kullanan Covid-19 hastası.
Pasifik köyü Vanuatu'da, yaşayan Yakel köy şefi Albi ve ailesinin üyeleri Edinburgh Dükü İngiltere Prensi Philip'in bir portresini tutuyor.
Brooklyn Center'da bir polis memurunun siyahi bir adamı vurarak öldürmesinin ardından protestocularla çatışan polisler.
Rio de Janeiro'daki İsa heykelinin karşısında güneş doğuşu.
Yangon'daki Hlaing Tharyar kasabasında askeri darbeye karşı yapılan gösterilere güvenlik güçleri tarafından yapılan baskı sırasında düşmüş birinin gömleğini tutan bir protestocu.
İdlib'de metal bir hurdalıkta nötralize edilmiş mermi yığını üzerinde poz veren Suriyeli bir çocuk.
3 Mart'ta askeri darbeye karşı bir gösteri sırasında ölen protestocu Zwee Htet Soe'nin kızı, babasının Yangon'daki cenaze töreninde ağlıyor.
Barcelona'da 72 yaşındaki bir Covid-19 hastasına temiz hava aldırdıktan sonra hastaneye geri götüren sağlık çalışanları.
Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasının ertesi günü, 2 kızı silahlı kişiler tarafından kaçırılan Humaira Mustapha.
Yangon'da askeri darbeye karşı mitingler düzenleyen protestoculara yapılan baskında tutuklanan bir kişi.
Melbourne'de düzenlenen Avustralya Açık tenis turnuvasında Japon Naomi Osaka'nın yüzüne kelebek kondu.
Portimao'da Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürülen Portimao Arena'da bir sağlık çalışanı corona hastalarına bakıyor.
Kenya'da çekirge sürüsü içinde yürümeye çalıaşn bir çiftçi.
Fransız yelkenci Jeremie Beyou, 6 Şubat'ta 13'üncü olarak tamamladığı yarışta.
Koruma köpeği Fransa'da bir kamyonun altına saklanan kaçak göçmenleri böyle yakaladı.
Brezilya'da Başlkan Jair Bolsonaro'ya karşı protesto gösterisi.
Koyu Ortodos Yahudiler, 99 yaşında hayatını kaybeden Haham Rabbi Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesinde.
Peru'da corona virüs salgını nedeniyle oksijen tüplerini doldurma kuyruğu.
Güney Afrika'da Covid'den hayatını kaybeden kişinin gömülmek üzere morgda hazırlanışı.
Joe Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Richard Barnett adlı Trump yanlısı, Washington'da Kongre Binası baskınında.
Breziyalı sörfçü Paulo Guido, yoğun yağış sonrası kahverengiye dönen Doce Nehri'nde antrenmanda.
Ocak ayında yapılan Kongre Binası baskınında Ulusal Koruma Muhafızları dinlenirken.
Almanya'da bir görevli, üzerlerinde tebeşirle "enfeksiyon riski" yazan tabutları taşıyor.
Moskova'da muhalefet lideri Alexei Navalny, 30 günlük hapis cezasını çekmesi için polis tarafından cezaevine götürülürken.
Eski başkanlık adayı Bernie Sanders, hükümet merkezi Capitol Hill'de Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak yenim edeceği tören öncesinde.