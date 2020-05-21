Afrodisias’ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kemer Barajı Barajı açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden ve dönüşte yolunu kaybeden Ara Güler'in Karacasu Geyre isimli bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görünce çektiği fotoğraflarla ortaya çıkan tarihi kent Afrodiyas bu yıl için de ziyaretçiler için hazırlıklarını tamamladı.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, Dünyayı saran corona virüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent ve müzenin 1 haziranda ziyarete açılacak olmasından dolayı tüm hazırlıklarını da tamamladı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müzesi Müdürü Tenzile Uysal, tüm çalışmaların tamamlandığını ve 2023 hedeflerinin ise bir milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.