Afrodisias’ın 2023 hedefi 1 milyon ziyaretçi

21.05.2020 - 12:06
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi, “Dünyaca ünlü Fotoğraf sanatçımız Ara Güler’in bir fotoğraf karesiyle serüvenine başlayan Afrodisias Antik Kenti, Prof Dr. Kenan Erim’in Afrodisias’ı ailesi olarak sahiplenmesiyle ayağa kalkmıştır. Bu ayağa kalkış 2017 yılında Dünya Kültür Mirasına alınarak insanlığın ortak bir değeri haline gelmesini sağlamıştır. Bunu Dünya Kültür Mirasına alındıktan sonraki yıllarda yüzde 100’den fazla bir ziyaretçi sayısının artışıyla gözlemlemekteyiz. Döneminde dünyanın en önemli heykel üretim merkezinden biri olan Afrodisias antik kenti tarihinde ilk kez pandemi nedeniyle insanlardan mahrum kalmıştır. Bu bağlamda Afrodisias antik kentinin ziyaretçileri ile bir an önce buluşması için tüm müze ve örenyeri temizlenerek dezenfekte edilmiş Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda 1 Haziranda açılışa hazır hale gelmiştir" dedi.
Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: 1 Haziranda corona virüs önlemleri kapsamında ören yerimize sosyal mesafe kurallarına uyarak bir seferde aynı anda 150 kişiyi kabul edebileceğiz. Günlük bin 200 ziyaretçiyi ağırlamaya da hazır durumdayız. 2017’dan sonra her yıl gözle görülür bir oranda ziyaretçi sayısında artış görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aydın Valiliği ile koordineli olarak yapacağı tanıtım faaliyetleri kapsamında 2023 yılında Afrodisias’da 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflemekteyiz.”
Kenan Çiftçi, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in Afrodias'ı keşfetme öyküsünü ise şöyle anlattı:
"Ara Güler, 62 yıl önce yolunu kaybedince şaşkınlık içinde köyün çeşitli yerlerinden onlarca fotoğraf çekip İstanbul’a döndükten sonra bu bölgeyi araştırmaya başlar. Fakat hiçbir bilgiye ulaşamaz. Kimsenin buradan haberi olmadığını fark eden Güler, çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderir fakat beklediği ilgiyi bulamaz. En sonunda fotoğrafları Times’a gönderir. Times fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini ister ve Ara Güler tekrar aynı köye giderek renkli fotoğraflar çeker. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırır."