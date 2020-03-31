Agora Vahşi Yaşam 2020 fotoğraf yarışmasının en iyileri
Dünyanın en iyi doğa fotoğraflarının yarıştığı Agora Vahşi Yaşam 2020 fotoğraf yarışması için dünyanın dört bir yanından amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tam 9219 fotoğrafını gönderdi. Agora uygulaması kullanıcılarının oy verebildiği yarışmada kazanan Endonezyalı fotoğrafçıya 1000 dolar ödül verildi. İşte vahşi yaşam fotoğraf yarışmasının kazananı ve yarışmaya katılan en iyi 50 fotoğraf...
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31.03.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 31.03.2020 - 13:00
Endonezya'daki Jurug Park'ta çekilen fotoğraf, Agora Vahşi Yaşam 2020 fotoğraf yarışmasının birincisi oldu.
İşte fotoğrafseverlerin oylarıyla belirlenen en iyi 50 vahşi yaşam fotoğrafı...
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