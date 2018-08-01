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Ağustos'un en popüler yabancı dizileri (Yeni dizi Insatiable zirvede)

Kurban Bayramı tatilinde yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için güncel popüler diziler iyi bir seçenek olabilir. İşte Netflix'in insanları kilolarından dolayı utandırdığı (fat-shaming) iddialarıyla eleştirilen yeni dizi Insatiable’ın Game of Thrones'un geride bıraktığı IMDb'nin en popüler 50 listesi...

  • 1

    50. Animal Kingdom (2016) 8,1

  • 2

    49. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)
    8,8
  • 3

    48. The Blacklist (2013)
    8,1
  • 4

    47. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003)
    7,9
  • 5

    46. Succession (2018)
    7,6
  • 6

    45. Ballers (2015)
    7,6
  • 7

    44. Outlander (2014)
    8,5
  • 8

    43. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013)
    7,5
  • 9

    42. La casa de papel (2017)
    8,7
  • 10

    41. Anarsinin Evlatları (2008)
    8,6
  • 11

    40. Annenizle Nasıl Tanıştım (2005)
    8,4
  • 12

    39. Power (2014)
    8,2
  • 13

    38. Vampir Gunlukleri (2009)
    7,7
  • 14

    37.Lucifer (2015)
    8,2
  • 15

    36. Riverdale (2016)
    7,6
  • 16

    35. Peaky Blinders (2013)
    8,8
  • 17

    34. Arrow (2012)
    7,7
  • 18

    33. Yellowstone (2018)
    8,4
  • 19

    32. Fear the Walking Dead (2015)
    7,0
  • 20

    31. Law & Order: Special Victims Unit (1999)
    8,0
  • 21

    30. 13 Reasons Why (2017)
    8,1
  • 22

    29. Kara Ayna (2011)
    8,9
  • 23

    28. Breaking Bad (2008)
    9,5
  • 24

    27. Tuhaf Şeyler (2016)
    8,9

  • 25

    26. Preacher (2016)
    8,1
  • 26

    25. The Originals (2013)
    8,3
  • 27

    24. Criminal Minds (2005)
    8,1
  • 28

    23. Vikingler (2013)
    8,6
  • 29

    22. The Office (2005)
    8,8
  • 30

    21. Westworld (2016)
    8,9
  • 31

    20. The Flash (2014)
    8,0
  • 32

    19. Suits (2011)
    8,6
  • 33

    18. Brooklyn Nine-Nine (2013)
    8,4
  • 34

    17. Sıkı Dostlar (1994)
    8,9
  • 35

    16. Doğaüstü (2005)
    8,5
  • 36

    15. Yürüyen Ölüler (2010)
    8,4
  • 37

    14. American Horror Story (2011)
    8,1
  • 38

    13. Utanmaz (2011)
    8,7
  • 39

    12. Disenchantment (2018)
    7,4
  • 40

    11. The Affair (2014)
    8,0
  • 41

    10. Grey's Anatomy (2005)
    7,6


  • 42

    9. The Sinner (2017)
    8,0
  • 43

    8. The Handmaid's Tale (2017)
    8,6
  • 44

    7. Sharp Objects (2018)
    8,3
  • 45

    6. Better Call Saul (2015)
    8,7
  • 46

    5. The 100 (2014)
    7,8
  • 47

    4. Castle Rock (2018)
    8,6
  • 48

    3. Orange Is the New Black (2013)
    8,2
  • 49

    2. Taht Oyunlari (2011)
    9,5
  • 50

    1. Insatiable (2018)
    6,9
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