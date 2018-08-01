Ağustos'un en popüler yabancı dizileri (Yeni dizi Insatiable zirvede)
Kurban Bayramı tatilinde yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için güncel popüler diziler iyi bir seçenek olabilir. İşte Netflix'in insanları kilolarından dolayı utandırdığı (fat-shaming) iddialarıyla eleştirilen yeni dizi Insatiable’ın Game of Thrones'un geride bıraktığı IMDb'nin en popüler 50 listesi...
1
50. Animal Kingdom (2016) 8,1
2
49. It's Always Sunny in Philadelphia (2005) 8,8
3
48. The Blacklist (2013) 8,1
4
47. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9