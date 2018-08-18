Ahlat Ağacı başrolü Bennu Yıldırımlar'dan Oscar yorumu
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı filminin Oscar adayı olmasına ilk yorum filmin başrollerinden Bennu Yıldırımlar'dan geldi. Yıldırımlar, "Emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Oscar'ı alırsak ne güzel olur" ifadelerini kullandı.
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Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı filminin Türkiye'nin Oscar adayı olması büyük heyecan uyandırdı. Habertürk'ün haberine göre; Filmin kadrosunda yer alan Bennu Yıldırımlar, Oscar adaylığı sonrası duygularını dile getirdi.
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48 yaşındaki ünlü oyuncu şöyle konuştu: "Haberi ilk duyduğumda çok heyecanlandım ve aşırı gurur duydum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bir de Oscar'ı alırsak ne güzel olur"
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"Film vizyona girdiği ilk günden beri pek çok izleyenden çok sayıda olumlu geri dönüş almıştık. Umarım şansımız açık olur"
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Yazar olmak isteyen Sinan’ın üniversite eğitimini bitirdikten sonra Çanakkale’de doğduğu köye dönmesi ile birlikte yaşadıklarını konu alan Ahlat Ağacı’nda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Serkan Keskin gibi isimler yer alıyor.