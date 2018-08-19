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Ahlat Ağacı filmi Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan'ın sinema karnesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını Ahlat Ağacı olarak belirledi. Daha önceki filmlerinden Kış Uykusu ile Altın Palmiye ödülü almayaı başaran Nuri Bilge Ceylan bu kez Oscar heyecanı yaşayacak. Peki Ceylan'ın filmlerinin Türkiye'deki gişe rakamları nasıl? İşte Ceylan'ın filmlerinin sinema karnesi... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)

  • 1

    İklimler - 35.345

    İklimler - 35.345
  • 2

    Uzak - 63.845

    Uzak - 63.845


  • 3

    Üç Maymun - 127.668

    Üç Maymun - 127.668
  • 4

    Bir Zamanlar Anadolu'da - 161.181

    Bir Zamanlar Anadolu'da - 161.181
  • 5

    Ahlat Ağacı - 231.046

    Ahlat Ağacı - 231.046
  • 6

    Kış Uykusu - 304.782

    Kış Uykusu - 304.782
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