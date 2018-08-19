Ahlat Ağacı filmi Oscar adayı olan Nuri Bilge Ceylan'ın sinema karnesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD'de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını Ahlat Ağacı olarak belirledi. Daha önceki filmlerinden Kış Uykusu ile Altın Palmiye ödülü almayaı başaran Nuri Bilge Ceylan bu kez Oscar heyecanı yaşayacak. Peki Ceylan'ın filmlerinin Türkiye'deki gişe rakamları nasıl? İşte Ceylan'ın filmlerinin sinema karnesi... (Rakamlar Box Office Türkiye'den alınmıştır)