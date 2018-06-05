Ahlat Ağacı'nda Survivor Semih göndermesi (Ahlat Ağacı filmine dair bilinmesi gerekenler)

Türkiye, Fransa, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı Filme Arte France Cinema kurumu tarafından mali destek verildi. Ayrıca filme Kültür Bakanlığı da iki milyon lira değerinde destek verdi. Geçtiğimiz yıl Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verildiğini açıkladı. En büyük destek alan yapım iki milyon lira Ahlat Ağacı oldu.