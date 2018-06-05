Ahlat Ağacı'nda Survivor Semih göndermesi (Ahlat Ağacı filmine dair bilinmesi gerekenler)
ntv.com.tr
71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’ye aday olan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı, 1 Haziran’da seyirciyle buluştu. Filmin bir bölümünde Survivor Semih göndermesi izleyicilerin dikkatini çeken sahnelerden biri oldu. İşte Ahlat Ağacı ilgili bilinmesi gereken her şey...
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İlk bölümü 1 saat 15 dakika ikinci bölümü ise 2 saat süren Ahlat Ağacı geçtiğimiz cuma günü seyirciyle buluştu. Filmdeki Survivor Semih göndermesi izleyicilerin dikkatini çekti. Sinan'ın (Doğu Demirkol), Süleyman'la (Serkan Keskin) konuşması sırasında; Süleyman'ın Sinan'a kızarak "Sen neden Survivor Semih gibisin. Neden bu kadar aykırısın" demesi seyircinin dikkatini çeken sahnelerden biri oldu.
İşte Ahlat Ağacı hakkında diğer detaylar...
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VİZYONDA
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 71. Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren son filmi Ahlat Ağacı, 1 Haziran’da vizyona girdi.
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CEYLAN'IN DOKUZUNCU FİLMİ
Ahlat Ağacı; Koza (1995), Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999), Uzak (2002), İklimler (2006), Üç Maymun (2008), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) ve Kış Uykusu (2014) filmlerinden sonra Nuri Bilge Ceylan’ın dokuzuncu filmi olarak seyirciyle buluşuyor.
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FİLMİN KADROSU
Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.
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KOMEDYENLER BAŞROLDE
Murat Cemcir ile Doğu Demirkol'un rol aldığı Ahlat Ağacı, Ceylan'ın iki komedyene başrol verdiği ilk film olma özelliğini taşıyor.
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CANNES'DAN ÖDÜL ÇIKMADI71. Cannes Film Festivali’nde yarışan ancak eli boş dönen Ahlat Ağacı, festivaldeki gösteriminden sonra film 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu yılki Altın Palmiye'nin sahibi Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği Manbiki Kazoku filmi oldu. Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı. Festivalde yarışan filmleri değişik dallarda çok sayıda ödüle layık görülen Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülü’nü kazanmıştı.
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FİLMİ KISALTMADI
Film, 3 saat 8 dakika sürüyor. Cannes Film Festivali yönetimi, Nuri Bilge Ceylan’dan festival için kısaltmasını istese de yönetmen bu talebe olumsuz yanıt verdi.
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SİNEMA YAZARINDAN 5 YILDIZ
Dünyanın önde gelen sinema yazarlarından Peter Bradshaw, Cannes prömiyeri sonrası The Guardian’daki köşesinde Ahlat Ağacı’na 5 yıldız verdi.
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FİLMİN İLHAM KAYNAĞI
Ceylan, Cannes Film Festivali’nde kendisine yöneltilen Ahlat Ağacı filminin hikayesi hakkındaki soruya, "Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir baba ile karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi" şeklinde yanıt verdi.
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FİLMİN KONUSU
Ahlat Ağacı, bu tanışmanın etkisiyle, uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinerek, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.
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SENARYO EKİBİ
Filmin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan ile birlikte eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu üstlendi. Senaryo, dokuz aydan uzun bir sürede tamamlandı.
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GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Filmin görüntü yönetmenliğini, Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstlendi.
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HİKAYE ÇANAKKALE'DEN
Nur Bilge Ceylan, Kış Uykusu filminin çekimlerinden sonra başka bir proje için o sıralarda bulunduğu, çocukluk yıllarının geçtiği Çanakkale’yi ziyaret ederken orada kendisinin deyimiyle ‘açık görüşlü ancak insanlar tarafından değer görmeyen’ bir akrabasıyla karşılaştıklarını ve Çanakkale'den dönerken bu adamı bir filme konu etmeyi akıllarına koyduklarını belirtti.
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KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN DESTEK
Türkiye, Fransa, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı Filme Arte France Cinema kurumu tarafından mali destek verildi. Ayrıca filme Kültür Bakanlığı da iki milyon lira değerinde destek verdi. Geçtiğimiz yıl Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verildiğini açıkladı. En büyük destek alan yapım iki milyon lira Ahlat Ağacı oldu.
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"AĞAÇ OYNA DESE OYNARIM"
Stand-up gösterileri yaparken Nuri Bilge Ceylan tarafından keşfedilen Doğu Demirkol, Ceylan'ın kendisini Yetenek Sizsiniz yarışmasından büyük hayal kırıklığıyla ayrıldıktan sonra bile derdini anlatmaya çalışması sayesinde Sinan karakteriyle özdeşleştirdiğini ve rol sunma kararını da bu şekilde verdiğini söyledi. Demirkol, galadaki konuşmasında, Ceylan için, “Bana ağaç oyna dese oynarım” dedi.