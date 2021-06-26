Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki 100 mezar taşı daha ayağa kaldırılacak

Çoban, "Her ülkenin birtakım gözdeleri var. Türkiye'nin gözdesini arıyorsanız, Ahlat Selçuklu Abideleri'dir ki Orhun Yenisey Abideleri'nden günümüze intikal eden en sağlam Türk İslam mirasıdır. Bu miras yüzümüzün akı ve tapu senedimizdir" diye konuştu.