Aile Şerefi'nin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Oyuncu Mahmut Cevher ise Aile Şerefi filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.



Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor" değerlendirmesini yaptı.



Çekimlerin yapıldığı Çamlıca'daki evde tüm ekibin 1,5 ay boyunca hep beraber yaşadığını anımsatan Cevher, "Öyle olduk ki gerçekten bir aileymişiz gibi oldu" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yapımların daha çok komedi ağırlıklı olduğunu dile getiren Cevher ,"Kimsenin dramdan haberi yok. İnşallah bir gün bu sorunlarımıza eğilecek filmler de yapılır diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.