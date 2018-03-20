Ailecek Şaşkınız üçüncü hafta sonunda da gişe lideri (Vizyona giren filmler ne kadar izlendi?)

1 Ahmet Kural, Saadet Işıl Aksoy ve Murat Cemcir'in başrollerinde yer aldığı Ailecek Şaşkınız, üst üste üçüncü hafta sonu da gişe lideri olarak 2018 yılı içerisinde bunu gerçekleştirebilen ilk yapım oldu. 342.026 seyirci tarafından izlenen film, on yedi günde toplamda 2.381.862 seyirciye erişmiş oldu.

2 Bu hafta sonu ikinci sırasında yer alan yapım ise Kaybedenler Kulübü Yolda oldu. Nejat İşler ve Yiğit Özşener'in 2011 yapımı Kaybedenler Kulübü'ndeki rollerine geri döndükleri film, ilk hafta sonunda 158.901 biletli seyirci tarafından izlendi.

3 Hafta sonunun diğer yeni filmleri Tomb Raider ve Düğüm Salonu, listeye sırasıyla üç ve dördüncü sıralardan giriş yaptılar.

4 Alicia Vikander'li Tomb Raider, 92.916 seyirciyle açılışını gerçekleştirirken, BKM komedisi Düğüm Salonu ilk hafta sonunda 53.839 seyirci tarafından izlendi.

5 Beşinci sıradaki yapım ise vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Direniş Karatay oldu. Hafta sonunda 26.172 seyirci tarafından izlenen film, on günde toplamda 129.141 seyirciye ulaştı.