Ailecek Şaşkınız zirvedeki yerini korudu (Haftanın gişe rakamları)
Vizyondaki filmler gişede ne yaptı, Ailecek Şaşkınız mı önde Direniş Karatay mı? sorularının cevapları belli oldu. Box Office Türkiye'nin rakamlarına göre; Ailecek Şaşkınız 586 bin 323 kişi ile bu hafta da liderliğini devam ettirirken onu 62 bin 615 kişi ile en iyi açılış yapan yeni film Direniş Karatay takip etti. İşte vizyondaki filmlerin gişe rakamları...
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1Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Ailecek Şaşkınız, vizyondaki ikinci hafta sonunda 586.323 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye liderliğini korudu. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Ailecek Şaşkınız, açılış performansını önemli ölçüde koruduğu ikinci hafta sonunda 586.323 seyirciyle gişe liderliğini sürdürdü. 10 günde toplam 1.720.860 seyirci sayısına erişmeyi başaran film böylelikle, Aydemir-Kural-Cemcir üçlüsünün yaklaşık 2,8 milyon seyirci tarafından izlenen bir önceki filmi Çalgı Çengi İkimiz'i toplamda geride bırakacağını göstermiş oldu.
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2Hafta sonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay, 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu ve listeye ikinci sıradan giriş yaptı.
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3Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı Hadi Be Oğlum üçüncü sırada yer alarak toplamda 1 milyon seyirci hedefine biraz daha yaklaştı.
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4Jennifer Lawrence'lı Kızıl Serçe (Red Sparrow) 33.124 seyirciyle hafta sonunu dördüncü sırada kapattı.
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Dünya genelinde $1 milyar hasılatı geride bırakan Black Panther ise dördüncü hafta sonunda 31.175 seyirciyle beşinci sırada yer aldı.
İşte haftanın ilk 10'a giren diğer filmleri...
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6Küçük Kahramanlar 25.985
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7Görevimiz Tatil 21.438 bin gişe rakamıyla toplamda 295.566 bin kişiye ulaştı.
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8Ziyaretçiler: Gece Avı 19.181
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9Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın 15.911
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11Tavşan Peter hafta sonu 13.825 bin gişe rakamıyla toplamda 151 bin 351 kişiye ulaştı.