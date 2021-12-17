Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu

'İLK KEZ BULDUK, BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ'

Bulunan heykelin arkeoloji literatüründe 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyum içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan Herakles olduğunu anlıyoruz. Dinlenen Herakles heykel tiplemesi, antik dünyada çok yerde kullanılır.

Günümüzde dünya üzerinde yapılan kazılarda bu tipte 'Herakles' heykelleri bulunuyor ancak Aizanoi'de ilk kez bu tipte bir 'Herakles' heykeli bulmamız bizim için çok sevindirici" diye konuştu.