Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Penkalas çayında yürütülen kazı çalışmalarında, Yunan mitolojisinde Herakles olarak bilinen yarı tanrı Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı. Çaydan çıkarılan heykel, arkeolojik incelemeye alındı.

Haberler - DHA 17.12.2021 - 10:17

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 1

'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü tarafından 120 kişi ile yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 2

Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas çayında yoğunlaştırıldı.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 3

Çalışmalar sırasında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası 'Afrodit' ile şarap tanrısı 'Dionysos' heykellerinin baş kısmının ardından Yunan mitolojisinde Herakles olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün heykeline ulaşıldı.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 4

Antik kentin en önemli kazılarından birinin yapıldığı Penkalas çayının rıhtım duvarlarının büyük kısmının açığa çıkarıldığını belirten Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, dere yatağında çeşitli heykel parçaları ile karşılaşmaya devam ettiklerini söyledi.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 5

'ZEUS İLE BİR ÖLÜMLÜNÜN OĞLU'

Mermer altarı gün yüzüne çıkarmaya çalıştıkları sırada, mermer Herakles heykeli gövdesi bulduklarını belirten Coşkun, "Herakles, antik Yunan kültüründe tanrı Zeus ile bir ölümlünün oğlu. Yarı tanrı olarak geçer ve bir müddet sonra tanrılaşır. Kendisi adına tapınaklar yapılır. Roma dönemindeki adı 'Herküles' olan ve bugün halk arasında Herkül' olarak bilinir. Bu çok güçlü yarı tanrı kimliğin heykeli Aizanoi'deki Penkalas çayı içerisinde karşımıza çıktı" dedi.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 6

'İLK KEZ BULDUK, BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ'

Bulunan heykelin arkeoloji literatüründe 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyum içinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan Herakles olduğunu anlıyoruz. Dinlenen Herakles heykel tiplemesi, antik dünyada çok yerde kullanılır.

Günümüzde dünya üzerinde yapılan kazılarda bu tipte 'Herakles' heykelleri bulunuyor ancak Aizanoi'de ilk kez bu tipte bir 'Herakles' heykeli bulmamız bizim için çok sevindirici" diye konuştu.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 7

Çaydan çıkarılan heykel, arkeolojik incelemeye alındı.

Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 8
Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 9
Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 10
Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 11
Aizanoi Antik Kenti kazısında Herkül'ün mermer heykeli bulundu - 12

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