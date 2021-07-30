Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu

Coşkun "Bu yapıya ait kalıntılar gün geçtikçe fazlalaşarak ortaya çıkarılıyor. Merdiven temellerinin büyük oranda korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Yıkılmış olan anıtsal giriş kapısının mimari bloklarını da büyük oranda tespit edebiliyoruz" diye konuştu.