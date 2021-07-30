Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu

30.07.2021 - 13:35
Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, antik kentin tarihinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.
100 işçi ve 25 teknik personelle yürütülen kazı çalışmalarında tapınağın merdivenli anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarıldığını anlatan Coşkun, "Bu sene yaptığımız çalışmalarda 2 bin yıldır ayakta duran Zeus Tapınağı'nın kutsal alanının merdivenli anıtsal giriş yapısını ortaya çıkarmaya başladık" dedi.
Coşkun "Bu yapıya ait kalıntılar gün geçtikçe fazlalaşarak ortaya çıkarılıyor. Merdiven temellerinin büyük oranda korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Yıkılmış olan anıtsal giriş kapısının mimari bloklarını da büyük oranda tespit edebiliyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Buradaki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yapı büyük oranda restore edilerek, Aizanoi'yi ziyaret edenlerin tıpkı antik dönemde olduğu gibi agoradan yürüyerek merdivenle bu anıtsal giriş kapısından tapınak alanına geçmesini hedefliyoruz" dedi.
Coşkun, tapınak alanının bütünlüğü açısından anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarılmasının önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.
Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.