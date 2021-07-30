Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Zeus Tapınağı'nın anıtsal merdivenli giriş kapısı ortaya çıkarıldı.

30.07.2021 - 13:35

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 1
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kentte, bu yıl kazılar Kütahya Müze Müdürlüğünce yürütülüyor.
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 2

Kazı koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, antik kentin tarihinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 3

100 işçi ve 25 teknik personelle yürütülen kazı çalışmalarında tapınağın merdivenli anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarıldığını anlatan Coşkun, "Bu sene yaptığımız çalışmalarda 2 bin yıldır ayakta duran Zeus Tapınağı'nın kutsal alanının merdivenli anıtsal giriş yapısını ortaya çıkarmaya başladık" dedi. 

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 4

Coşkun "Bu yapıya ait kalıntılar gün geçtikçe fazlalaşarak ortaya çıkarılıyor. Merdiven temellerinin büyük oranda korunmuş olduğunu görebiliyoruz. Yıkılmış olan anıtsal giriş kapısının mimari bloklarını da büyük oranda tespit edebiliyoruz" diye konuştu.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 5

Prof. Dr. Gökhan Coşkun,  "Buradaki çalışmalarımız tamamlandıktan sonra yapı büyük oranda restore edilerek, Aizanoi'yi ziyaret edenlerin tıpkı antik dönemde olduğu gibi agoradan yürüyerek merdivenle bu anıtsal giriş kapısından tapınak alanına geçmesini hedefliyoruz" dedi. 

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 6

Coşkun, tapınak alanının bütünlüğü açısından anıtsal giriş kapısının ortaya çıkarılmasının önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 7

Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 8
Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 9
Bölgede 1970 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarını, 2010-2020 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü sürdürdü. Kazılar bu yıl Kütahya Müze Müdürlüğüne devredildi.
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 10
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 11
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 12
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 13
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 14
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 15
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 16
Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın anıtsal kutsal alan giriş yapısı bulundu - 17

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