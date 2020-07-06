Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.
Abone ol
Paylaş
06.07.2020 - 13:51
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.
Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler.
Kısa sürede Kütahya’da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.