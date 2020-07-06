Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağan yağmurun ardından Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri adeta büyüledi.

06.07.2020 - 13:51

Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi - 1
Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu.

Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi - 2
Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü ebedi kılmak için cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdiler.
Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi - 3
Kısa sürede Kütahya’da sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına giren bu görüntü anı, birçok vatandaş tarafından telefonlarına kaydedilip ölümsüzleştirildi.
Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi - 4
Aizanoi Antik Kenti’nin üzerinde ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi - 5

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