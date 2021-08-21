Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası Zeus Tapınağı'nda yapıldı

Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin'in Hem Nefes isimli filmi, en iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin'in Yaylacı isimli filmi, en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha'nın 2030 isimli filmi, en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı'nın Survıval and School isimli kısa filmi birinci oldu.