Akademi Twitter’da yanlışlıkla Oscar tahmin listesi açıkladı ve sildi

Oyunculuk kategorilerinde Joker’in yıldızı Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu, Judy’nin yıldızı Renée Zellweger en iyi kadın oyuncu, Once Upon a Time in Hollywood yıldızı Brad Pitt ve Marriage Story oyuncusu Laura Dern en iyi yardımcı oyuncu ödülleri için tercih edilmiş isimler.