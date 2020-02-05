Akademi Twitter’da yanlışlıkla Oscar tahmin listesi açıkladı ve sildi

Akademi, Twitter sayfasından atılan bu tahmin mesajını sildikten sonra bir özür tweet’i atarak, takipçilerin yaşayabileceği interaktif deneyimi göstermek üzere sadece bir örnek sergilediklerini belirtti.

Akademi, “Oscar hayranlarını tahminlerini paylaşmaya davet ediyoruz. Birçoğunuz bunu zaten yaptı. Bizim hesabımızdan bir bilgilendirme atıldı diye düşündünüz. Bu hata düzeltildi. Seçimlerimizi pazar günü açıklayacağız” şeklinde mesaj paylaştı.