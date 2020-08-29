Sanatçı Banksy'nin gemisindenyardım çağrısı

Tekne adına açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, güvertedeki 219 göçmen ve 10 mürettebatla kapasitesinin limitlerinde bulunduğu, manevra dahi yapacak durumda olmadığı ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu hesaptan, İtalya ve Malta’nın acil arama kurtarma birimlerine yapılan ve cevap alınamayan çağrı kodları da paylaşılarak, AB’nin bir an önce kendilerine yardım için harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.