AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ışık gösterisi düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 11.11.2021 - 07:45

AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 1

Kültür Merkezi'ndeki (AKM) etkinliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'de hazırlanan modern ağıt "Seni Çok Özledim Paşam" adlı eser seslendirildi.


AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 2

Galata Kulesi'ndeki anma etkinliğinde ise 10 Kasım 1938'de TRT Radyo'nun yanı sıra dünya radyolarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ilişkin yayınlanan haberlerin sesleri sunuldu.


AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 3

Etkinlikte ayrıca 2021'den 10 Kasım 1938'e geriye doğru sanal bir seyahat sunulması amaçlanırken, Büyük Önder'in fotoğrafları da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.


AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 4

Atatürk'ün kendi sesinden "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözü de görseller eşliğinde sunuldu.

İşte diğer kareler...

AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 5
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 6
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 7
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 8
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 9
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 10
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 11
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 12
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 13
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 14
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 15
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 16
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 17
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 18
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 19
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 20
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 21
AKM ve Galata Kulesi'nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - 22

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