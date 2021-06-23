Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor

Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 14:17
Yüzyıllardır yoğun bir bitki örtüsü altında gizlenen kale ve çevresindeki kalıntıların anlaşılması için yaklaşık 40 dönümlük alanda ot ve bitki temizliği gerçekleştirildi. Bizans kalesinin yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bölümü kuleleriyle birlikte kazılarak açığa çıkartıldı. Çalışmalarda acil müdahale gerektiren kısımlarda duvarların tamiratları gerçekleştirilmeye devam ediliyor.
İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran, antik kentte bugüne kadar kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile yürütüldüğünü söyledi. Baran, 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Cumhurbaşkanlığı kararı ile kazı başkanlığına dönüştürüldüğünü söyledi"
İdyma antik kenti günümüzden yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Baran, eski kaynaklardan milattan önce Utima denilen bir kent ile isim benzerliğinin alanın 4 bin yıldan çok daha eski bir kent olabileceğini gösterdiğini söyledi.
İdyma Antik Kenti'nin Gökova Mahallesi'nde yer aldığını, İnişdibi Mahallesi'nda ise İdyma'nın bir antik mahallesi olduğunu belirten Abdülkadir Baran, 2 bin 700 yıl öncesinden buluntulara ulaştıklarını söyledi. En dikkat çekici olan kalıntının Bizans döneminde inşa edilmiş olan garnizon kale olduğunu söyleyen Baran, yapının yaklaşık bin 100’lü tarihlerde inşa edildiğini tahmin ettilerini belirtti.
Selçuklular ve Osmanlılarda buluntu veren kültür tabakalarımıza ulaştıklarına söyleyen Baran "Yaklaşık 12 dönümlük bir araziyi kapsayan 600 metre uzunluğunda sur duvarları bulunan bir Bizans kalesi, Şimdilik Akyaka Kalesi olarak adlandırıyoruz" dedi.
Baran, önceliklerinin yaklaşık 3 metre kalınlığında harçlı moloz taşlardan yapılmış sur duvarları açığa çıkarıtp ziyarete hazırlamak olduğunu açıkladı.
Surlardaki çalışmalarda 300 metrelik bir bölümünü tamamladığını söyleyen Doç. Dr. Abdülkadir Baran, "Doğu’daki ana kapının kazılarına yoğunlaştık. Ana kapı da açıldıktan sora burada ziyaretçilerimizi daha sağlıklı bir şekilde karşılayabileceğiz" dedi.
Baran "Çalışmalarımız devam ettikçe daha fazla kalıntıların açığa çıkacağını, Muğla’mızın, Ula’mızın ve Akyaka’mızın çok güzel bir kültür varlığı ile kültür turizmine hizmet edeceğini düşünüyoruz” dedi.