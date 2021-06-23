Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor

İdyma antik kenti günümüzden yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Baran, eski kaynaklardan milattan önce Utima denilen bir kent ile isim benzerliğinin alanın 4 bin yıldan çok daha eski bir kent olabileceğini gösterdiğini söyledi.