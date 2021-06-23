Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor

Bilinen tarihi 2 bin 700 yıl öncesine dayanan İdyma Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Mahallesi'ndeki Bizans Kalesi'nde kazı ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 14:17

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 1
Geçen yıl Eylül ayında ilk çalışmanın başladığı Akyaka Kalesi'nde bir yandan konservasyon çalışması sürerken, diğer taraftan kazı çalışmaları yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda kalenin doğu giriş kapısı ve çevresinde kazılar yürütülüyor.
Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 2
Akyaka Bizans Kalesi'nin yer aldığı antik dönemde deniz kıyısında yer almış olması muhtemel olan tepe tüm çağlar boyunca önemini korumuş. MÖ 7'inci yüzyıl ve sonrasına ait yerleşim kalıntıları yer alan tepenin üst kısmında MS 12'nci yüzyılda günümüze değin görece iyi durumda korunagelmiş bir Bizans kalesi inşa edilmiş.
Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 3

Yüzyıllardır yoğun bir bitki örtüsü altında gizlenen kale ve çevresindeki kalıntıların anlaşılması için yaklaşık 40 dönümlük alanda ot ve bitki temizliği gerçekleştirildi. Bizans kalesinin yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bölümü kuleleriyle birlikte kazılarak açığa çıkartıldı. Çalışmalarda acil müdahale gerektiren kısımlarda duvarların tamiratları gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 4

İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran, antik kentte bugüne kadar kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile yürütüldüğünü söyledi. Baran, 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Cumhurbaşkanlığı kararı ile kazı başkanlığına dönüştürüldüğünü söyledi" 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 5

İdyma antik kenti günümüzden yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Baran, eski kaynaklardan milattan önce Utima denilen bir kent ile isim benzerliğinin alanın 4 bin yıldan çok daha eski bir kent olabileceğini gösterdiğini söyledi. 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 6

İdyma Antik Kenti'nin Gökova Mahallesi'nde yer aldığını, İnişdibi Mahallesi'nda ise İdyma'nın bir antik mahallesi olduğunu belirten Abdülkadir Baran, 2 bin 700 yıl öncesinden buluntulara ulaştıklarını söyledi. En dikkat çekici olan kalıntının Bizans döneminde inşa edilmiş olan garnizon kale olduğunu söyleyen Baran, yapının yaklaşık bin 100’lü tarihlerde inşa edildiğini tahmin ettilerini belirtti. 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 7

Selçuklular ve Osmanlılarda buluntu veren kültür tabakalarımıza ulaştıklarına söyleyen Baran  "Yaklaşık 12 dönümlük bir araziyi kapsayan 600 metre uzunluğunda sur duvarları bulunan bir Bizans kalesi, Şimdilik Akyaka Kalesi olarak adlandırıyoruz" dedi. 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 8

Baran, önceliklerinin yaklaşık 3 metre kalınlığında harçlı moloz taşlardan yapılmış sur duvarları açığa çıkarıtp ziyarete hazırlamak olduğunu açıkladı. 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 9

Surlardaki çalışmalarda 300 metrelik bir bölümünü tamamladığını söyleyen Doç. Dr. Abdülkadir Baran, "Doğu’daki ana kapının kazılarına yoğunlaştık. Ana kapı da açıldıktan sora burada ziyaretçilerimizi daha sağlıklı bir şekilde karşılayabileceğiz" dedi. 

Akyaka Bizans Kalesi’nin giriş kapısı ayağa kaldırılıyor - 10

Baran "Çalışmalarımız devam ettikçe daha fazla kalıntıların açığa çıkacağını, Muğla’mızın, Ula’mızın ve Akyaka’mızın çok güzel bir kültür varlığı ile kültür turizmine hizmet edeceğini düşünüyoruz” dedi.

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