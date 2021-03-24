Al Pacino ve Lady Gaga, House of Gucci setinde

Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculukta da başarılı olduğunu kanıtlayan, yeni filmi’in çekimleri için sette. 51 yaşındaki Lopez, filmde Darcy adlı karakteri canlandırıyor. Filmde Lopez’in canlandırdığı Darcy ve diğer başrol oyuncusu Josh Duhamel’in canlandırdığı Tom karakterleri, evlenmeye karar verirler. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak oldukça inatçı olan ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Ailelerini düğün için bir araya getirdiklerinde partideki herkesin rehin alındığını görürler. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.