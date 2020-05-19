Alacakaranlık oyuncusu Gregory Tyree Boyce 30 yaşında hayatını kaybetti

Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce, en son 10 Mayıs’ta yaptığı Instagram paylaşımında, “30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmememiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!” yazmıştı.