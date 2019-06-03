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Aladdin liderliğini 1 hafta sürdürebildi (31 Mayıs-2 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları)

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. John Wick'ten sonra Aladdin de liderliğini sadece 1 hafta sürdürebildi. İşte 31 Mayıs-2 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları

  • 1

    The Hustle 1.3 milyon dolar
  • 2

    Brightburn 2.3 milyon dolar
  • 3

    Booksmart 3.3 milyon dolar
  • 4

    Pokemon Detective Pikachu 6.7 milyon dolar
  • 5

    Avengers: Endgame 7.8 milyon dolar
  • 6

    John Wick: Chapter 3 - Parabellum 11.1 milyon dolar
  • 7

    Ma 18.3 milyon dolar
  • 8

    Rocketman 25 milyon dolar
  • 9

    Aladdin 42.3 milyon dolar
  • 10

    Godzilla: King of the Monsters 49 milyon dolar
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