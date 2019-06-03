Aladdin liderliğini 1 hafta sürdürebildi (31 Mayıs-2 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları)
ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. John Wick'ten sonra Aladdin de liderliğini sadece 1 hafta sürdürebildi. İşte 31 Mayıs-2 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları
1
The Hustle 1.3 milyon dolar
2
Brightburn 2.3 milyon dolar
3
Booksmart 3.3 milyon dolar
4
Pokemon Detective Pikachu 6.7 milyon dolar
5
Avengers: Endgame 7.8 milyon dolar
6
John Wick: Chapter 3 - Parabellum 11.1 milyon dolar