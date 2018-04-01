Alay edilen heykeltıraştan ikinci kez Cristiano Ronaldo heykeli
ntv.com.tr
Portekiz'dekiz Madeira Havaalanı'nda sergilenmek üzere yaptığı Cristiano Ronaldo heykelinin, Real Madrid'li futbolcuya benzememesi nedeniyle alay konusu olan heykeltıraş, ikinci kez aynı heykeli yaptı.
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Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun geçen yıl mart ayında sergilenen büstü sosyal medyada alay konusu olmuştu. Söz konusu büstün Ronaldo’ya benzemediğini düşünenler Portekiz’deki Madeira Havaalanı’nda sergilenen eseri yerden yere vurmuştu.
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Heykeltıraş Emanuel Santos, tüm dünyanın güldüğü büstü bu yıl yeniden yaptı.
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Havaalanında bulunan büst aslında Santos’un ilk çalışmasıydı. Gözyaşları içinde konuşan sanatçı, “Konu hakkında konuşmak çok zor. Çok ani olmuştu” dedi.
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Genelde ilk çalışmanın yerden yere vurulması motivasyon düşüklüğü yaratırken Santos, bu başarısızlıktan ders çıkardığını, eleştirilerin kendisini daha da güçlendirdiğini söyledi.
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“Oğluma, bir işi çok severek yapıyorsa olumsuz eleştirilerin onu bozguna uğratmasına izin vermemesi gerektiğini öğretmek istiyorum” diyen heykeltıraş, “Kendimize güveniyorsak ve inatçıysak hayatta başarıya ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.
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6Santos'un bu yıl yeniden yaptığı Ronaldo heykeli (sağda) geçen yılkiyle kıyaslandığında başarılı bulundu.
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Portekizli futbolcu Ronaldo'nun adı, geçen yıl, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanına verilmiş, adı Madeira Cristiano Ronaldo olarak değiştirilen uluslararası havalimanına konulan heykeli ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.
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Kısa sürede pek çok kullanıcının bu çalışmayı ti'ye aldığı kareler Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardaki yerlerini almıştı.
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Ancak bu Ronaldo'nun başına gelen ilk heykel skandalı değildi. Daha önce Real Madrid'in Portekizli yıldızının Madrid'deki bir başka heykeli yıldız oyuncuyu olduğundan daha kilolu gösterdiği için eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.