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Alexandra Stan: Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var

Anadolu Ajansı

Romanyalı şarkıcı Alexandra Stan, Çanakkale'nin Umurbey Belediyesi'nce düzenlenen "27. Geleneksel Şeftali Festivali"nde sahne aldı. Stan, "Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum" dedi.

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    Konser için Çanakkale'ye gelen Alexandra Stan, otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söyledi.
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    Çanakkale'yi de çok beğendiğini belirten Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim" diye konuştu.
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    Ünlü şarkıcı, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Konserden önce festival etkinlikleri için hazırlanan belde stadını dolduran binlerce izleyici, sanatçının seslendirdiği şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.
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    Dinleyicilerine Türkçe "İyi akşamlar" ve "Sizi çok seviyorum" diye seslenen Alexandra Stan, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.
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