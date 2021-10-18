Alexandria Troas'da 2 bin 200 yıllık çarşının iki kapısına ulaşıldı

"AY SONUNA KADAR BU BÖLÜM TAMAMEN GÜN IŞIĞINA ÇIKARILACAK"

Öztepe, kazı alanında bu yıl önemli buluntulara ulaştıklarını bildirdi.

Büyük ihtimalle çarşı yapısının cadde ile bağlantısını sağlayan bir kapıyla karşılaştıklarını kaydeden Öztepe, "Arkadaşlar şimdi onun biraz daha batısında, bizim tonozlu yer altı galerisi dediğimiz kryptoportikusa geçişin temizliğini yapıyorlar. Yani bir kapı daha bulmuş durumdayız. Şu anda tabanda kazdıkları yer büyük olasılıkla caddenin dükkanı olabilecek yere gelmiş kısmı" dedi.

Zemine kadar ineceklerini belirten Öztepe, "Bakalım küçük buluntular bize ne verecek? Bu çok önemli. Gerçekten burada bir dükkan varsa ve korunmuşsa içinde neyle ilgili olduğuna dair belki ipuçlarına ulaşma şansımız olacak. Bu ayın sonuna kadar bu bölüm tamamen gün ışığına çıkarılacak" diye konuştu.