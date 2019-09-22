NTV

Ali Sunal'un gözyaşları

İHA

Bodrum'da 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri Haftası ödül töreninde ünlü oyuncu ve yönetmen Ali Sunal gözyaşlarına boğuldu.

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    Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından 9’uncusu düzenlenen Türk Filmleri haftası “CineBodrum” etkinliğine katılan Ali Sunal akşam Bodrum iskele meydanında yapılan SİSAY emek ödülleri gecesine katıldı.
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    Ali Sunal arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ödül gecesinde 2018 yılında ölen oyuncular için hazırlanan slayt gösterisini izleyen Sunal’ın gözyaşları sel oldu.
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    Vizyona girecek olan Hareket Sekiz filmini anlatan Ali Sunal filmin konusunun 3 şanssız polisin hikayesi olduğunu söyleyerek, “3 tane hayatta hiçbir şeyde başarılı olamamış polisin görevlendirilip dünyayı kurtarmaya çalışmasını izleyeceğiz” dedi.
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    Daha sonra iskele meydanına gelen oyuncular SİSAY Emek ödüllerini aldı.
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