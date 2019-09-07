Alice Müzikali yeni sezonuna başladı

Eylül biletleri tükendi



Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan'ın müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle çağdaş bir uyarlama olan Alice Müzikali ilk sezonunda 60 bin seyirciyi ağırladı. Müzikalde Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor. Yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, illusionist ekibinin hazırladığı hologram, mapping gibi ileri dijital teknikler ile multimedya içerikleri olan müzikal, özgün müziği, Nil Karaibrahimgil'in Alice'ten ilham alarak yaptığı Kuzey Yıldızı ve Duy Beni şarkılarıyla dikkati çekiyor.

Alice Müzikali, 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı orkestra ve oyuncu performansları ile izleyiciyi sanal ve gerçek arası bir dünyada yolculuğa çıkarıyor. Eylül biletleri tükenen müzikal, 2, 3 ve 17 Ekim'de aynı sahnede izleyicilerin karşısına çıkacak.