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Alman oyuncu Lisa Martinek tatilde hayata veda etti

Ünlü Alman oyuncu Lisa Martinek yönetmen eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla birlikte tatile gittiği İtalya’da hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey / AFP)

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    Eşi Giulo Ricciarelli ve üç çocuğuyla tatile giden Lisa Martinek yüzmek için eşi ile bir tekneyle denize açıldı.


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    Ricciarelli, yüzerken zorlandığını gördüğü Martinek’i hemen sudan çıkardı ve tekneye götürerek yardım istedi.


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    47 yaşındaki oyuncu bir helikopterle 70 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürüldü.


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    Doktorlar ünlü oyuncunun yolda hayatını kaybettiğini duyurdu.


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    Müzik ve tiyatro mezunu olan Lisa Martinek Alman televizyon dizisi Tatort (Olay Yeri) ve son olarak da Heiland dizisinde kör avukatı oynuyordu.


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    Almanya’nın ilk kör kadın avukatı Romy Heland’ın hayatını konu alan dizi için altı bölüm daha çekimler yapılacaktı.
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