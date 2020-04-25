Almanya'da balkonda sinema keyfi dönemi

Corana virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina, insanları eğlenceli vakit geçirmek için farklı arayışlara itti. Pencerelerden şarkı söyleyerek ve konser vererek moral bulmaya çalışan hatta balkonlarda egzersiz yapan İtalyanlar'ın binaların cephelerini açık hava sinemasına çevirmesinden ilham alan Almanlar da harekete geçti.