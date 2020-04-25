Almanya'da balkonda sinema keyfi dönemi

Dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsün yayılmaması için uzmanlar karantinanın önemine dikkat çekiyor. Hal böyle olunca da evlerine kapanan insanlar eğlenceli vakit geçirmek için farklı yöntemler buluyor. Son olarak Berlin'de panolar ve binalar beyazperdeye dönüştürüldü. (Fotoğraflar: AFP)
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25.04.2020 - 16:52
Corana virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina, insanları eğlenceli vakit geçirmek için farklı arayışlara itti. Pencerelerden şarkı söyleyerek ve konser vererek moral bulmaya çalışan hatta balkonlarda egzersiz yapan İtalyanlar'ın binaların cephelerini açık hava sinemasına çevirmesinden ilham alan Almanlar da harekete geçti.
Karantina nedeniyle sinemaların kapalı olduğu Berlin'in Kruezberg bölgesinde sokaklarda dev panolar ve binaların üzeri beyazperdeye dönüştürüldü.
Berlin sakinleri evlerinin balkonundan komşularıyla sinema keyfi yaşıyor.
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