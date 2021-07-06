Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık

NEANDERTALLERİN OLAĞANÜSTÜ BİLİŞSEL KAPASİTESİNİN KANITI

Çalışmanın lideri Dr. Dirk Leder kouya ilişkin yaptığı açıklamada, “Oyulmuş bir kemik, Neandertal bilişsel kapasitelerinin olağanüstü bir örneğidir. Eşyayı bu kadar ilginç yapan şey, desenin çok net ve gravürlerin çok derin olması. Köşeli çift ayraçları oymak yaklaşık 90 dakika sürerdi” dedi.