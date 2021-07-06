Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık

Almanya’da Harz Dağları'nın eteklerinde yer alan Unicorn Mağarası’nın girişinde dünyanın en eski süsü bulundu. Arkeologlar, ince bir işçiliğin kullanıldığı eşyanın Neandertallerin estetik anlayışını gösterdiğini söyledi.

ntv.com.tr 06.07.2021 - 11:19

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 1

USTACA KAZINDI

Bilim insanları, Almanya’da Harz dağlarının eteklerinde yer alan Unicorn Mağarası’nın girişinde dünyanın en eski süsünü keşfettiklerini duyurdu. 51 bin yıl öncesine bir geyik burnundan oluşan süsün, düzenli aralıklarla yerleştirilmiş ve düzgün bir şekilde istiflenmiş şeritlerle ustaca kazındığı belirtildi.

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 2

DEKORASYON AMACIYLA KULLANILMIŞ OLABİLİR

Bununla birlikte arkeologlar, söz konusu nesnenin dik yerleştirmesi amacıyla  düz bir tabana sahip olduğunu söyledi. Dekorasyon amacıyla kullanılmış olabileceği düşünülen eski süs eşyasının boğumlu vahşi hayvanları tasvir edebileceği belirtildi.

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 3

SEMBOLİK BİR ANLAMI VAR

Daha yumuşak hale getirmek için oyulmadan önce kaynatılması gereken kemikteki köşeli çift ayraçlar, süs eşyasının  "sembolik bir anlamı" olduğunu ve önceden düşünülmüş bir sanatsal çalışma olduğunu gösteriyor.

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 4

NEANDERTALLERİN OLAĞANÜSTÜ BİLİŞSEL KAPASİTESİNİN KANITI

Çalışmanın lideri Dr. Dirk Leder kouya ilişkin yaptığı açıklamada, “Oyulmuş bir kemik, Neandertal bilişsel kapasitelerinin olağanüstü bir örneğidir. Eşyayı bu kadar ilginç yapan şey, desenin çok net ve gravürlerin çok derin olması. Köşeli çift ayraçları oymak yaklaşık 90 dakika sürerdi” dedi.

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 5

Diğer taraftan, kemiklerin  üzerine 6 çizginin oyulduğu görüldü. Bu durum, onları tutarlı bir şekilde birleştirmesi gerektiğini düşündürüyor.

Dr. Leder, kemiğe oyulmuş çentiklerin bir santimetre ile 2,5 santimetre uzunluğunda olduğunu ve 90 derecelik bir açıyla ayarlandığını, yani “'kasap tipi kesikler olmadığını' söyledi:

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 6

“Bu, Neandertallerin sanatsal eserler üretmek de dahil olmak üzere gelişmiş ve karmaşık davranışlarda bulunabildiğini gösteriyor. Bir şerit üzerine ayrı ayrı çizgilerin oyulması, kavramsal hayal gücünün göstergesidir.”

Öte yandan, dünyanın bilinen en eski süsünün 6,35 santimetre boyutunda, 4 santimetre genişliğinde ve 30 gram ağırlığında olduğu belirtildi. 

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 7

SOYU TÜKENMİŞ HAYVANLARA DAİR YENİ KANITLAR

Dr. Leder, "O zamanlar Alplerin kuzeyinde dev geyikler nadirdi. Bu, gravürün sembolik bir anlamı olduğu fikrini pekiştiriyor. Bulgularımız, aynı zamanda soyu tükenmiş türlerin karmaşık davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Almanya’da dünyanın en eski süs eşyası bulundu: 51 bin yıllık - 8
Oyulmuş kemik, hazine avcılarının 15. yüzyıldan beri tek boynuzlu atların kanıtlarını aradığı "Unicorn Mağarası" yakınında bulundu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER