Almanya'da yeni normal: Sosyal mesafeli tiyatro

Berliner Ensemble tiyatrosu Instagram hesabından sosyal mesafeli tiyatro fotoğrafı paylaştı. Oyuncu Demet Evgar yeni normali temsil eden bu fotoğraf için "Bunun bir ihtiyaç olduğunu bilmek ne güzel şey" dedi.

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28.05.2020 - 08:23

Avrupa'da corona virüs vaka ve can kayıplarında sayıların azalmasıyla normalleşme adımları da hızlandı. Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın başladığı Almanya'da dünyaya örnek olacak bir adım daha atıldı.

Berliner Ensemble tiyatrosu Instagram hesabından sosyal mesafeli tiyatro fotoğrafı paylaşıldı. Grup, Instagram mesajında “Yeni normal: Gelecek sezondan itibaren Großen Haus böyle görünecek” yazdı.

Oyuncu Demet Evgar'da bu fotoğrafı paylaşarak "Berliner Ensemble yeni dünyaya hazırlıyor sahnesini. Bunun bir ihtiyaç olduğunu bilmek ne güzel şey" yorumunda bulundu.





Almanya'nın normalleşme planına göre; kitlesel etkinlikler, konserler, festivaller 31 Ağustos’a kadar yapılamayacak. Kamuya açık tüm alanlarda 1,5 metre sosyal mesafe şartı da en azından 5 Haziran’a kadar geçerli kalacak.

Berliner Ensemble; Nazilerin iktidarı nedeniyle 14 yılını Almanya dışında geçirdikten sonra sürgünden dönen Bertolt Brecht ve eşi Helene Weigel tarafından, Deutsches Theater’ın bir kolu olarak Ocak 1949’da Doğu Berlin’de kuruldu.

İşte corona virüs sonrasına hazırlanan Berliner Ensemble fotoğrafları...