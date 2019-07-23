Alper Çağlar: Göktürk Üçlemesi rüyamın ürünü

vefilmleriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmenyeni projesi'ne ilişkin, "Türklük bir nehir. O nehrin dönemeçleri de yüreklere hitap eden, tarihe mal olmuş insanlar. Bize yakın dönemlerde Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Alp Arslan var. Ama biraz daha önceye gidersek Bumin ve İstemi var. Eğer bin yılda 4 bin kilometre batıya gelip şu an Anadolu, Balkanlar, Volga ve Kazan'da Türkler varsa, bunun sebebi Göktürk Devletidir" dedi.

2

İlk Göktürk, Kırk Göktürk ve Son Göktürk adlı üç filmden oluşacak seriye ilişkin konuşan Çağlar, "Göktürk Üçlemesi benim bir rüyamın ürünü. Bir taşla üç kuş. Bir önceki filmim Dağ 2 ile yönetmen olarak tecrübelerimin üzerine inşa edilen destansı bir savaş filmi olması ilk kuş. Türk kültürünün kökenlerini, tüm dünyanın imreneceği bir filmde resmetmek ikincisi. Üçüncü kuş ise belki de en önemlisi, 'duygu'. Daha da net olmak gerekirse, cesaret duygusu. Bir film, atmosferi ya da efektlerinden çok daha öte, çekirdeğindeki hissi seyircisine yaşattığı kadar hatırlanır, birinci film olan İlk Göktürk de bu hisleri yaşatmak için tasarlanıyo." ifadelerini kullandı.