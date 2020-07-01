Altay Dağları'ndan Bilecik’e uzanan Türk motifleri

Taşağıl, "İlk bakışta karşımıza çıkan bu bunun bütün Türklerin yerleşim yerlerinde Anadolu’nun her tarafında ki İstanbul’un içinde dahi büyük metropol olmasına rağmen görmek mümkündür. Türbenin içini girdiğim zaman ilk izlenimim Altay Dağlarındaki bir köyde yer alan müzede de gördüğüm motifler oldu. Bu şekilde büyük bir benzerlik hissettim. Özellikle hayat ağacına benzeyenler ki buda benim yorumum ve yanındaki güneş motifleri aşağı yukarı bütün Altay Dağlarında ki kültürün orijinal eski Türk kültürünün Anadolu’ya, Bilecik’e kadar nasıl taşındığını bir kere daha fark etmiş oldum. Bana bu izlenimi verdi. Ben tabi çalışma alanı olarak Orta Asya araştırma uzmanıyım. Bu alanla ilgili kültür eserleri varlıkları üzerinde incelemelerde bulunuyorum. Ama oradan buraya kadar bir köprü kurarak, daha detaylı ince ince işleyerek çalışmalar yapabilirdik. Yine Moğolistan’da ve Altay Dağlarında sıklıkla karşımıza çıkan geyikli taşlarında bir örneği burada da gördük. Buradaki motifler yani yerin altından yaşadığımız dünyaya çıkmak ve buradan da göğe yükselme şeklinde üç aşamalı bir dünya görüşünün böyle hayat felsefesinin burada bulduğunu anlıyoruz ki bu bize farklı çalışmalara götürecektir" dedi.