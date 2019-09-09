Alternatif metal grubu Tool Billboard 200'de liste başı
ntv.com.tr
Billboard 200 listesinde zirve değişti. ABD’li alternatif metal grubu Tool, 13 yıl sonra çıkardığı ilk albümle Taylor Swift'in birinciliğini elinden aldı. İşte Billboard 200'de ilk 10...
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110. Travis Scott, Astroworld
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29. Chris Brown, Indigo
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38. Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project
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47. Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
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56. Lizzo, Cuz I Love You
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65. Young Thug, So Much Fun
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74. Lil Tecca, We Love You Tecca
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83. Lana Del Rey, Norman F–king Rockwell!
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92. Taylor Swift, Lover
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1. Tool, Fear Inoculum
ABD’li alternatif metal grubu Tool, 13 yıl sonra çıkardığı ilk albümle Billboard 200 listesinin zirvesine çıktı. Üçüncü kez liste başı olan; Maynard James Keenan, Adam Jones, Danny Carey, Justin Chancellor, Paul D'Amour’dan oluşan grubun Fear Inoculum albümü, çıktığı ilk hafta 248 bin satış yaptı.