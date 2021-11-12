Altın Bin Yıllık Sesler sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Haberler - Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 14:30
Bu yıl üçüncüsü yapılan "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", AKM'de başladı. Festival açılışına özel düzenlenen törende, "Altın Bin Yıllık Sesler" adlı sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.
Müzik aletleri yapım ustası Feridun Obul'un danışmanlığında hazırlanan serginin küratörlüğünü Nilşah Ağaoğlu üstlendi.
AKM Fuayesi'nde özel bir tasarımla sergilenen sergide, Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden bugüne uzanan halk sazları görülebilecek. Sergide aynı zamanda orijinal müzik aletlerinin yanı sıra Obul'un tasarımı olan replikalar da yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul, yaptığı açıklamada, Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin tarihini araştırarak en eskisi 14 bin 500 yıl öncesi olmak üzere Sümerler, Frigler, Asurlular, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sazlarını hazırladığını ve sergide de bu kültürlerin eserlerinin repkilarına yer verdiklerini aktardı.
Şimdiye kadar dünyada böyle bir sergi yapılmadığına işaret eden Obul, "Sümerlerden günümüze dek kullanılmış halk sazlarından seçmeler yer alıyor. Anadolu'da yaşamış orijinal eserlerin yanında benim tarafımdan tarihi araştırmasını yaparak üretilmiş eserler var. Yaklaşık 6 bin yılı kapsayan süreçte kullanılmış müzik aletleri izleyicilerini bekliyor" diye konuştu.
Festival boyunca görülebilecek sergi kapsamında aynı zamanda bir bağlama yapım atölyesi de gerçekleştirilecek.