Altın Bin Yıllık Sesler sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul, yaptığı açıklamada, Anadolu'da yaşayan medeniyetlerin tarihini araştırarak en eskisi 14 bin 500 yıl öncesi olmak üzere Sümerler, Frigler, Asurlular, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sazlarını hazırladığını ve sergide de bu kültürlerin eserlerinin repkilarına yer verdiklerini aktardı.