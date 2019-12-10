Altın Küre adayı Marriage Story hakkında bilmeniz gerekenler

İyi eğitim almış, yetenekli sanatçılar Charlie ve Nicole'ün, avukatlar devreye girince hırçınlaşan boşanma hikayesini ele alan film, duygusal yönü güçlü bir yapım olarak seyirci karşısına çkıyor. Görünürde boşanmak için sebepleri olmayan ama içten içe duygusal olarak evliliği sürdüremeyecek olan çiftin Henry adında küçük bir çocuğu vardır. İşin işine avukatları almadan kolayca boşanmayı ve arkadaş kalmayı planlayan çift, zamanla avukatların devreye girmesiyle birbirleriyle anlaşmak yerine, birbirlerine hücum etme pozisyonuna gelirler. Evlilik süresince daha zayıf ve yalnız olan Nicole, boşanma sürecinde güçlenir ve çevresi genişler. Charlie ise gücünü kaybeder ve yalnızlaşır.