Altın Küre adayı Marriage Story hakkında bilmeniz gerekenler

Marriage Story, 77. Altın Küre Ödülleri için toplam 6 dalda adaylık kazandı. Başrol oyuncuları Scarlett Johansson ve Adam Driver’a En İyi Oyuncu adaylıkları ile Laura Dern’e Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın oyuncu adaylığını getiren film, Drama Dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Özgün Film Müziği ödülleri için aday gösterildi.
Film aynı zamanda Amerikan Film Endüstrisi, Amerikan Ulusal İnceleme Kurulu ve Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filmi arasında gösterildi.
Netflix’in orijinal yapımlarından biri olan Marriage Story’nin senaryosu ve yönetmenliği Noah Baumbach’a ait. Film, tiyatro yönetmeni bir adam ve oyuncu bir kadının New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediniyor.
İyi eğitim almış, yetenekli sanatçılar Charlie ve Nicole'ün, avukatlar devreye girince hırçınlaşan boşanma hikayesini ele alan film, duygusal yönü güçlü bir yapım olarak seyirci karşısına çkıyor. Görünürde boşanmak için sebepleri olmayan ama içten içe duygusal olarak evliliği sürdüremeyecek olan çiftin Henry adında küçük bir çocuğu vardır. İşin işine avukatları almadan kolayca boşanmayı ve arkadaş kalmayı planlayan çift, zamanla avukatların devreye girmesiyle birbirleriyle anlaşmak yerine, birbirlerine hücum etme pozisyonuna gelirler. Evlilik süresince daha zayıf ve yalnız olan Nicole, boşanma sürecinde güçlenir ve çevresi genişler. Charlie ise gücünü kaybeder ve yalnızlaşır.
Film, sıradan bir evlilik draması sayılabilecekken yönetmenin yanı sıra oyunculuk başarısıyla önemli bir konuma yükseldi. Başrol oyuncuları Scarlett Johansson ve Jason Driver, filmdeki performanslarıyla eleştirmenlerden tam not alırken, Time dergisi yılın en iyi oyunculuk performansları listesinde Driver’a 2019’un en iyi üçüncü performansı olarak yer verdi.
Film, prömiyerini 29 Ağustos’ta Venedik Film Festivali’nde yaptı, 6 Kasım’da vizyona girdi. Filmin Netflix’te yayınlanma tarihi ise 6 Aralık oldu. Film 8 Aralık itibarıyla ABD’de 1,7 milyon dolar, dünya çapında da toplam 1,8 milyon dolarlık hasılat elde etti.
Rotten Tomatoes sinema sitesinde, film hakkında yapılan 266 eleştirinin yüzde 96’sı olumlu yönde oldu. Filme verilen ortalama reyting, 10 üzerinden 8,9.