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Altın Küre adaylarının şaşırtan değişimi

Geçmişten günümüze Altın Küre adaylarının rol aldıkları yapımlarda canlandırdığı karakterler için geçirdikleri değişim şaşırtıyor. Bu yıl Christian Bale'in son rolü için yaşadığı değişim gündemde. İşte ünlü oyuncuların gerçek yaşamdaki halleri ve canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri dönüşüm.

  • 1

    Natalie Portman
  • 2

    Natalie Portman - Jackie Kennedy / Jackie
  • 3

    Cate Blanchett

  • 4

    Cate Blanchett - Queen Elizabeth / Elizabeth: The Golden Age
  • 5

    Gary Oldman in real life

  • 6

    Gary Oldman- Winston Churchill / Darkest Hour
  • 7

    Denzel Washington
  • 8

    Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.
  • 9

    James Franco

  • 10

    James Franco / Tommy Wiseau / The Disaster Artist
  • 11

    Sally Hawkins in real life

  • 12

    Sally Hawkins / The Shape of Water
  • 13

    Margot Robbie
  • 14

    Margot Robbie - Tonya Harding / I, Tonya
  • 15

    Allison Janney
  • 16

    Allison Janney / I, Tonya
  • 17

    Meryl Streep in real life
  • 18

    Meryl Streep - Florence Foster Jenkins / Florence Foster Jenkins
  • 19

    Ryan Reynolds

  • 20

    Ryan Reynolds - Wade/Deadpool / Deadpool
  • 21

    Nicole Kidman
  • 22

    Nicole Kidman - Virginia Woolf / The Hours
  • 23

    Nicole Kidman / Lion
  • 24

    Leonardo DiCaprio
  • 25

    Leonardo DiCaprio - Hugh Glass / The Revenant
  • 26




  • 27

  • 28

    Cate Blanchett / Bob Dylan / I'm Not There

  • 29

    Cate Blanchett - Katharine Hepburn / The Aviator
  • 30

    Eddie Redmayne
  • 31

    Eddie Redmayne - Lili Elbe / The Danish Girl
  • 32

    Eddie Redmayne -Stephen Hawking / The Theory of Everything
  • 33

    Rooney Mara
  • 34

    Rooney Mara - Lisbeth Salander / The Girl in the Dragon Tattoo

  • 35

    Heath Ledger

  • 36

    Heath Ledger - The Joker / The Dark Knight
  • 37

    Charlize Theron
  • 38

    Charlize Theron - Aileen Wuornos / Monster
  • 39

    Jared Leto

  • 40

    Jared Leto -Rayon / Dallas Buyers Club

  • 41

    Hilary Swank

  • 42

    Hilary Swank- Brandon Teena / Boys Don't Cry

  • 43

    Jack Lemmon
  • 44

    Jack Lemmon- Jerry / Some Like It Hot
  • 45

    Glenn Close
  • 46

    Glenn Close - Albert Nobbs / Albert Nobbs

  • 47

    Dustin Hoffman
  • 48

    Dustin Hoffman - Michael Dorsey/Dorothy Michaels / Tootsie
  • 49

    Ben Kingsley
  • 50

    Ben Kinglsey as Mahtama Gandhi in Gandhi
  • 51

    Daniel Day-Lewis
  • 52

    Daniel Day-Lewis / Lincoln
  • 53

    Alec Guiness

  • 54

    Alec Guiness / Star Wars: Episode IV
  • 55

    Linda Blair 


  • 56

    Linda Blair as Regan in The Exorcist
  • 57

    Robert Downey Jr.

  • 58

    Robert Downey Jr.- Kirk Lazarus / Tropic Thunder
  • 59

    Joan Cusack

  • 60

    Joan Cusack - Cyn / Working Girl
  • 61

    Robert DeNiro

  • 62

    Robert DeNiro / Taxi Driver
  • 63

    Joan Allen


  • 64

    Joan Allen - Pat Nixon / Nixon
  • 65

    Tom Cruise
  • 66

    Tom Cruise / Ron Kovic / Born on the Fourth of July


  • 67

    Judi Dench




  • 68

    Judi Dench -Queen Elizabeth I /Shakespeare in Love
  • 69

    Helen Mirren
  • 70

    Helen Mirren - Queen Elizabeth II/ The Queen
  • 71

    Christian Bale
  • 72


    Christian Bale / The Fighter
  • 73

    Christian Bale / Vice (2018)
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