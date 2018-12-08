Altın Küre adaylarının şaşırtan değişimi
Geçmişten günümüze Altın Küre adaylarının rol aldıkları yapımlarda canlandırdığı karakterler için geçirdikleri değişim şaşırtıyor. Bu yıl Christian Bale'in son rolü için yaşadığı değişim gündemde. İşte ünlü oyuncuların gerçek yaşamdaki halleri ve canlandırdıkları karakterler için geçirdikleri dönüşüm.
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1Natalie Portman
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2Natalie Portman - Jackie Kennedy / Jackie
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3Cate Blanchett
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4Cate Blanchett - Queen Elizabeth / Elizabeth: The Golden Age
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5Gary Oldman in real life
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6Gary Oldman- Winston Churchill / Darkest Hour
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7Denzel Washington
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8Denzel Washington / Roman J. Israel, Esq.
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9James Franco
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10James Franco / Tommy Wiseau / The Disaster Artist
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11Sally Hawkins in real life
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12Sally Hawkins / The Shape of Water
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13Margot Robbie
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14Margot Robbie - Tonya Harding / I, Tonya
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15Allison Janney
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16Allison Janney / I, Tonya
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17Meryl Streep in real life
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18Meryl Streep - Florence Foster Jenkins / Florence Foster Jenkins
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19Ryan Reynolds
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20Ryan Reynolds - Wade/Deadpool / Deadpool
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21Nicole Kidman
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22Nicole Kidman - Virginia Woolf / The Hours
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23Nicole Kidman / Lion
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24Leonardo DiCaprio
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25Leonardo DiCaprio - Hugh Glass / The Revenant
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26
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27
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28
Cate Blanchett / Bob Dylan / I'm Not There
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29Cate Blanchett - Katharine Hepburn / The Aviator
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30Eddie Redmayne
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31Eddie Redmayne - Lili Elbe / The Danish Girl
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32Eddie Redmayne -Stephen Hawking / The Theory of Everything
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33Rooney Mara
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34
Rooney Mara - Lisbeth Salander / The Girl in the Dragon Tattoo
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35
Heath Ledger
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36Heath Ledger - The Joker / The Dark Knight
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37Charlize Theron
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38Charlize Theron - Aileen Wuornos / Monster
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39
Jared Leto
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40Jared Leto -Rayon / Dallas Buyers Club
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41
Hilary Swank
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42Hilary Swank- Brandon Teena / Boys Don't Cry
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43Jack Lemmon
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44Jack Lemmon- Jerry / Some Like It Hot
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45Glenn Close
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46Glenn Close - Albert Nobbs / Albert Nobbs
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47Dustin Hoffman
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48Dustin Hoffman - Michael Dorsey/Dorothy Michaels / Tootsie
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49Ben Kingsley
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50Ben Kinglsey as Mahtama Gandhi in Gandhi
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51Daniel Day-Lewis
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52Daniel Day-Lewis / Lincoln
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53
Alec Guiness
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54Alec Guiness / Star Wars: Episode IV
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55Linda Blair
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56Linda Blair as Regan in The Exorcist
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57Robert Downey Jr.
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58Robert Downey Jr.- Kirk Lazarus / Tropic Thunder
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59Joan Cusack
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60Joan Cusack - Cyn / Working Girl
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61
Robert DeNiro
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62Robert DeNiro / Taxi Driver
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63Joan Allen
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64Joan Allen - Pat Nixon / Nixon
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65Tom Cruise
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66Tom Cruise / Ron Kovic / Born on the Fourth of July
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67Judi Dench
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68Judi Dench -Queen Elizabeth I /Shakespeare in Love
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69Helen Mirren
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70Helen Mirren - Queen Elizabeth II/ The Queen
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71Christian Bale
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72
Christian Bale / The Fighter
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73Christian Bale / Vice (2018)