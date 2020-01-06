Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin sürprizi 1917 hakkında bilmeniz gerekenler

GERÇEK ZAMANLI İLERLİYOR

İzleyicilerin savaşı bu askerlerin gözünden görebilmeleri için filmi plan sekans gibi görünecek şekilde çeken ve böylece hikâyeyi gerçek zamanlı olarak ilerleten Mendes, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için sinema tarihinin en görüntü yönetmenlerinden Roger Deakins'i yanına aldı.



