Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin sürprizi 1917 hakkında bilmeniz gerekenler

ŞUBATTA VİZYONA GİRECEK
Amerikan Güzeli, Skyfall, Hayallerin Peşinde filmleriyle tanınan yönetmen Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı atmosferinde geçen filmi 1917, ABD’de 25 Aralık’ta vizyona girdi. 1917, 2020'nin ilk aylarından gösterime gireceği birçok ülke gibi Türkiye'de de 7 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.
2 ASKERİN 1 GÜNÜNÜ ANLATIYOR
1917, Lance Corporal Schofield (George MacKay) ve Lance Corporal Blake (Dean-Charles Chapman) isimli iki İngiliz askerinin I. Dünya Savaşı’ndaki bir gününü ve savaş zamanında yaşadıklarını mercek altına alıyor.
ÖLÜMCÜL SAVAŞIN İÇİNDE GEÇİYOR
Zamana karşı yarışan ikili, yüzlerce askerin hayatını kurtarmak için zorlu bir göreve çıkmak zorunda kalacak ve düşmandan gelecek olan atağı durdurmak için kendilerini ölümcül bir savaşın içerisine sürükleyecek.
YAPIMCISI SPIELBERG'İN ŞİRKETİ
Yönetmen Mendes’in Krysty Wilson-Cairns ile birlikte senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığı Steven Spielberg’ün sahibi olduğu Amblin Entertaintment'a ait.
GERÇEK ZAMANLI İLERLİYOR
İzleyicilerin savaşı bu askerlerin gözünden görebilmeleri için filmi plan sekans gibi görünecek şekilde çeken ve böylece hikâyeyi gerçek zamanlı olarak ilerleten Mendes, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için sinema tarihinin en görüntü yönetmenlerinden Roger Deakins'i yanına aldı.
KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Christopher Nolan filmlerinin kurgusunu yapan Oscar ödüllü Lee Smith’in kurgusunu yaptığı filmde Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott ve Richard Madden gibi güçlü isimler rol alıyor.
TENET'TE ÇALIŞMADI
Smith’in, 1917'nin kurgusunu yapabilmek için Nolan’ın Tenet adlı yeni filminde çalışmadığı biliniyor.
ÖDÜLLÜ GÖRSEL YÖNETMEN
Hikâyeyi gerçek zamanlı olarak aktarmayı amaçlayan Mendes, filmin görüntü yönetimini Oscar ve BAFTA dahil pek çok ödüle değer görülen Roger Deakins’e emanet etti...