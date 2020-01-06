Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin sürprizi 1917 hakkında bilmeniz gerekenler

77. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe 2020) drama dalında en iyi film ödülünü kazanan epik savaş filmi 1917 geceye damga vurdu. Oscar'ın habercisi kabul edilen törende Sam Mendez de en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Türkiye'de 7 Şubat 2020'de vizyona girecek film hakkında bilmeniz gerekenler...

ŞUBATTA VİZYONA GİRECEK

Amerikan Güzeli, Skyfall, Hayallerin Peşinde filmleriyle tanınan yönetmen Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı atmosferinde geçen filmi 1917, ABD’de 25 Aralık’ta vizyona girdi. 1917, 2020'nin ilk aylarından gösterime gireceği birçok ülke gibi Türkiye'de de 7 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

2 ASKERİN 1 GÜNÜNÜ ANLATIYOR

1917, Lance Corporal Schofield (George MacKay) ve Lance Corporal Blake (Dean-Charles Chapman) isimli iki İngiliz askerinin I. Dünya Savaşı’ndaki bir gününü ve savaş zamanında yaşadıklarını mercek altına alıyor.

ÖLÜMCÜL SAVAŞIN İÇİNDE GEÇİYOR

Zamana karşı yarışan ikili, yüzlerce askerin hayatını kurtarmak için zorlu bir göreve çıkmak zorunda kalacak ve düşmandan gelecek olan atağı durdurmak için kendilerini ölümcül bir savaşın içerisine sürükleyecek.

YAPIMCISI SPIELBERG'İN ŞİRKETİ

Yönetmen Mendes’in Krysty Wilson-Cairns ile birlikte senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığı Steven Spielberg’ün sahibi olduğu Amblin Entertaintment'a ait.

GERÇEK ZAMANLI İLERLİYOR

İzleyicilerin savaşı bu askerlerin gözünden görebilmeleri için filmi plan sekans gibi görünecek şekilde çeken ve böylece hikâyeyi gerçek zamanlı olarak ilerleten Mendes, bu zorlu görevin altından kalkabilmek için sinema tarihinin en görüntü yönetmenlerinden Roger Deakins'i yanına aldı.

KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Christopher Nolan filmlerinin kurgusunu yapan Oscar ödüllü Lee Smith’in kurgusunu yaptığı filmde Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott ve Richard Madden gibi güçlü isimler rol alıyor.

TENET'TE ÇALIŞMADI

Smith’in, 1917'nin kurgusunu yapabilmek için Nolan’ın Tenet adlı yeni filminde çalışmadığı biliniyor.

ÖDÜLLÜ GÖRSEL YÖNETMEN

Hikâyeyi gerçek zamanlı olarak aktarmayı amaçlayan Mendes, filmin görüntü yönetimini Oscar ve BAFTA dahil pek çok ödüle değer görülen Roger Deakins’e emanet etti...

1917'den öne çıkan fotoğraflar...

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