Altın Küre'de 6 dalda aday gösterilen Vice filmi hakkında bilmeniz gerekenler

1 Vice, bir başkan yardımcısı olmasına rağmen dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak gösterilen Dick Cheney’nin bu güce ulaşana kadar yaşadıkları beyaz perdeye aktarıyor.





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Adam McKay'in yönettiği Vice, 76. Altın Küre Adayları komedi ya da müzikal dalında En İyi Film, müzikal ya da komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu ( Christian Bale ), sinema dalında En İyi Yönetmen (Adam McKay), en iyi senaryo, sinema dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, sinema dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerine aday gösterildi.

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Altın Küre 'ye 6 dalda aday gösterilen Vice'ın üçer adaylıkla A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor), The Favourite (Sarayın Gözdesi) ve Green Book (Yeşil Rehber) filmleri filmleri takip etti.

4 Dev bir petrol şirketinin CEO'su iken politikaya atılan ve bir dönem ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney'yi Hollywood'un kılıktan kılığa girmesiyle ünlü Oscarlı aktörü Christian Bale canlandırıyor.





5 25 Aralık'ta vizyona girecek filmin fragmanında Christian Bale'in yine bir film için fiziksel olarak büyük bir değişikliğe gitmiş olması dikkat çekiyor. Makinist filminde 55 kiloya kadar düşen, Batman karakterine hayat verirken de 86 kiloya çıkan oyuncu şimdi de Vice filmi için 100 kiloyu geçmiş görünüyor.







6 Christian Bale'in Dick Cheney'i canlandırdığı filmde, Amy Adams Cheney'nin eşi Lynne Cheney'ye, Steve Carell dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld'e, Sam Rockwell ise George W. Bush'a hayat veriyor.



