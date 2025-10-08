Altın Portakal 2025 tarihi: 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri ne kadar, hangi kategorilerde veriliyor?
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2025 yılında birçok kategoride ödüller dağıtacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 film yer alacak. Altın Portakal'da Onur Ödülleri; Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e gidecek. İşte, 62. Altın portakal Film Festivali kategoriler ve dağıtılacak ödüller...
Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden Altın Portakal, bu sene 62.'si ile sinema severlerin karşısına çıkıyor. Festivalin jüri üyeleri duyurulurken, aday filmler de açıklandı. Bu yıl Altın Portakal'da; Feride Çiçekoğlu Emek Ödülü, Cansu Baydar Genç Sinemacı Başarı Ödülü, Merve Dizdar ile Selahattin Paşalı ise Başarı Ödülü alacak. Festival, 24 Ekim'de kapılarını aralıyor.