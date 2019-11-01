Altın Portakal Film Festivali’nde 'Bozkır'a 10 ödül

Anadolu Ajansı 01.11.2019 - 22:03 Son Güncelleme : 01.11.2019 - 22:10
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen festivalin ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi.
Festivalin Antalya Spor Salonu'nda yapılan kapanış ve ödül galasında ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film, "Bozkır" oldu. Bozkır filmi, 10 ödül aldı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. Uçer, ödülünü festivalin onur ödülüne layık görülen Ahmet Mekin'in elinden aldı. Mekin'den ödülü almanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Uçer, jüri üyelerine, filme emek verenlere teşekkür etti. İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Uçer, "Aşkla yolumuza devam ettik. Bu ödülü yoluna devam edeceklere ithaf etmek istiyorum. Korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum." diye konuştu. Uçer, ödülünü anne ve babasına hediye etti.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Yücesoy ve Koçak ödülünü, festivalin onur ödülüne layık görülen Selma Güneri'den aldı.
Duygulanan Mücahit Koçak, martta baba olacağını belirterek, ödülü için "Bu da ona" dedi. Alican Yücesoy da ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Yücesoy, ödülü Uğur Polat'a adlettiğini söyledi.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle Hamed Behdad layık görüldü.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Üç Yaz (Three Summers)’ filmiyle, Regina Case’ye verildi.
En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı ise, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle, Reza Mirkarimi oldu.
En İyi Film Ödülü de, ‘Zaman Her Şeyi Siler (They Say Nothing Stays The Same)’ filmiyle Joe Odagiri’ye verildi.
İzleyici Ödülü, ‘Bilmemek’ filmiyle Leyla Yılmaz’a takdim edildi.
SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibi, ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle Ümit Ünal’a verildi.
FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü, hayatını kaybeden Yönetmen Yavuz Özkan’ın anısına, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi, ‘Bozkır’ filmiyle, Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal’ın oldu.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Soluk’ filmiyle Aslı İnandık’a verildi.
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, ‘Kronoloji’ filmiyle, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven’e verildi.
En İyi Kurgu Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakup İnanlı’ya takdim edildi.
En İyi Müzik Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Hüseyin Özel’e verildi.
En İyi Görüntü Yönetmeni, ‘Bozkır’ filmiyle, Ümit Çakmaksoy’a verildi.
En İyi Senaryo Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün kazananı iki isim arasında paylaştırılarak, ‘Küçük Şeyler’ filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır’ filmiyle, Mücahit Koçak’a takdim edildi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise , ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle, Selen Uçar’a verildi.
Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü’nün kazananı, ‘Küçük Şeyler ve Kronoloji’ filmleriyle, Selda Taşkın oldu.
En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.
Dr. Avni Tolunay Jüri Ödülü, ‘Aşk Büyü Vs. ve Küçük Şeyler’ filmlerine verildi.
En İyi Film Ödülü ise, 'Bozkır' filmiyle Ali Özer'e layık görüldü.