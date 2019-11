Altın Portakal Film Festivali’nde 'Bozkır'a 10 ödül

"ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI"

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle Hamed Behdad layık görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Üç Yaz (Three Summers)’ filmiyle, Regina Case’ye verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı ise, ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle, Reza Mirkarimi oldu.

En İyi Film Ödülü de, ‘Zaman Her Şeyi Siler (They Say Nothing Stays The Same)’ filmiyle Joe Odagiri’ye verildi.