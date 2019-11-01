Altın Portakal Film Festivali’nde 'Bozkır'a 10 ödül

En İyi Senaryo Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün kazananı iki isim arasında paylaştırılarak, ‘Küçük Şeyler’ filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır’ filmiyle, Mücahit Koçak’a takdim edildi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise , ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle, Selen Uçar’a verildi.

Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü’nün kazananı, ‘Küçük Şeyler ve Kronoloji’ filmleriyle, Selda Taşkın oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.

Dr. Avni Tolunay Jüri Ödülü, ‘Aşk Büyü Vs. ve Küçük Şeyler’ filmlerine verildi.

En İyi Film Ödülü ise, 'Bozkır' filmiyle Ali Özer'e layık görüldü.