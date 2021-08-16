Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti

16.08.2021 - 09:37
Müzik dünyasının efsanevi ismi Tony Bennett, 95 yaşında sahnelerden emekli oldu. 80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkan Amerikalı popüler müzik, klasik pop ve caz şarkıcısı Bennett'in sağlık sorunları sebebiyle artık konser veremeyeceği öğrenildi.
Sanatçı, Alzheimer hastalığına rağmen konser vermeyi sürdürse de oğlu Danny Bennett, turneye çıkmanın sanatçıyı yorduğunu belirtti. Danny Bennett açıklamasında, “Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Şu anda konser vermek onun için çok fazla, çok yoruluyor. Örneğin onun sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz, onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz. O, 95 yaşında" ifadesini kullandı.
Perşembe günü Tony Bennett, New York'taki Radio City Music Hall'da Lady Gaga ile sahneye çıkmıştı. Bu, efsanevi müzisyenin veda performansı oldu.
1926 yılında doğan Bennett, 95'inci doğum gününü 3 Ağustos'ta kutlamıştı. II. Dünya Savaşı gazisi olan Bennett, pop ve caz müzik alanında efsaneleşmişti.