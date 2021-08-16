Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti

Sanatçı, Alzheimer hastalığına rağmen konser vermeyi sürdürse de oğlu Danny Bennett, turneye çıkmanın sanatçıyı yorduğunu belirtti. Danny Bennett açıklamasında, “Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Şu anda konser vermek onun için çok fazla, çok yoruluyor. Örneğin onun sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz, onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz. O, 95 yaşında" ifadesini kullandı.