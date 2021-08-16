Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti

Müziğin yaşayan efsanevisi Tony Bennett, sahneden emekli oldu. Alzheimer teşhisi konulan 95 yaşındaki ünlü müzisyen, en son geçen hafta Lady Gaga ile konser vermesinin ardından veda etti.

16.08.2021 - 09:37

Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti - 1

Müzik dünyasının efsanevi ismi Tony Bennett, 95 yaşında sahnelerden emekli oldu. 80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkan Amerikalı popüler müzik, klasik pop ve caz şarkıcısı Bennett'in sağlık sorunları sebebiyle artık konser veremeyeceği öğrenildi. 

Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti - 2
Haberi, sanatçının 40 yıldan uzun bir süredir menajerliğini yapan oğlu Danny Bennett açıkladı. Variety dergisine konuşan Danny Bennett, "Başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı ancak doktorların kesin uyarısı geldi" dedi.
Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti - 3
Bennett'in eşi Susan'ın da sanatçının sahneden uzaklaşmasını desteklediğini sözlerine ekleyen Danny Bennett, kalan 2021 konserlerini iptal etmek için aldıkları 'zor kararın' doktorların talimatıyla verildiğini belirtti.
Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti - 4

Sanatçı, Alzheimer hastalığına rağmen konser vermeyi sürdürse de oğlu Danny Bennett, turneye çıkmanın sanatçıyı yorduğunu belirtti. Danny Bennett açıklamasında, “Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Şu anda konser vermek onun için çok fazla, çok yoruluyor. Örneğin onun sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz, onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz. O, 95 yaşında" ifadesini kullandı.

Alzheimer teşhisi konulan Tony Bennett sahnelere veda etti - 5

Perşembe günü Tony Bennett, New York'taki Radio City Music Hall'da Lady Gaga ile sahneye çıkmıştı. Bu, efsanevi müzisyenin veda performansı oldu. 

1926 yılında doğan Bennett, 95'inci doğum gününü 3 Ağustos'ta kutlamıştı. II. Dünya Savaşı gazisi olan Bennett, pop ve caz müzik alanında efsaneleşmişti. 

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