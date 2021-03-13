Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek

13.03.2021 - 09:28
‘AMASRA KALEMİZİN EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK’
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “2019 yılı ekim ayında kale surlarının altında yaşanan kayalıklarda çökmeler yaşanmıştı. O dönemde biz gereken yerlere durumu bildirmiştik. Bartın Valiliğimizin girişimleri sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü’nden ekipler gelerek, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 noktada acil onarım kararı çıkmıştı. Surlardaki tahribatlar giderildi" dedi.
Çakır sözlerine şöyle devam etti: Boztepe Mahallesi’ndeki surların altındaki kayalıkların çökmesiyle ilgili çalışma 2020 yılı içerisinde projeye Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verildi. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale sürecine girildi. Amasra Kalemizi geleceğe ulaştırma noktasında bu büyük sorunu da hep birlikte çözmüş olacağız” dedi.