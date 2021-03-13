Amasra Kalesi'nde surları tutan kayalıklar güçlendirilecek

Çakır sözlerine şöyle devam etti: Boztepe Mahallesi’ndeki surların altındaki kayalıkların çökmesiyle ilgili çalışma 2020 yılı içerisinde projeye Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verildi. Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihale sürecine girildi. Amasra Kalemizi geleceğe ulaştırma noktasında bu büyük sorunu da hep birlikte çözmüş olacağız” dedi.