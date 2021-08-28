Amatör sanatçı İsmet İnönü anısını anlattı: Atatürk’ün resmini de yaptın mı?

28.08.2021 - 14:43
Yıllar yılı resim, şiir, şarkı ve öyküler yazarak ömür tükettiğini söyleyen Aladdin Yıldırım Köksal, "1942 yılında resim işine başladım ve halen de devam ediyor. 1964 yılında İsmet İnönü’n resmini yaptım. İsmet Paşa’nın resmini yapmak için elimde fotoğraf yoktu. Sır Mecmuasında İsmet Paşa’nın şahane tebessüm ederken bir fotoğrafını gördüm. Eşime kalem kağıt getirmesini söyledim ve çizmeye başladım. Daha sonra yapıştırma tekniği ile bir milyon fazla renkli kağıttan tablosunu hazırladım ve kendisine de imzalattırdım" dedi.