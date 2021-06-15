Amelia Earhart ve Fred Noonan'ı mektupları 84 yıl sonra bulundu

Earhart ve Noonan, 1937’de ABD’den Güney Amerika’ya, Afrika’ya ve Güney Asya’ya uçtu. Sonra Papua Yeni Gine’den ayrıldılar ve yakıt ikmali için 2 Temmuz 1937’de Howland Adası’nda durmayı planladılar.

Ama onlardan bir daha haber alınamadı. Mektubun, uçaklarının enkazı bulunamayan ikilinin kayboluşuna’ ışık tutabileceği belirtildi. Heart kaybolduğunda 40, Noonan ise 44 yaşındaydı.