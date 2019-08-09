American Crime Story'nin yeni sezonu Oval Ofis skandalı
ABD’nin gündemine oturan olayları konu alan American Crime Story'nin yeni sezon konusu belli oldu. Dizi üçüncü sezonunda Bill Clinton ve Monica Lewinsky’nin Oval Ofis skandalını konu alacak.
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İlk sezonunda Sarah Paulson'a Emmy ödülü kazandıran ve ikinci sezonunda işlenen Versace cinayetiyle Darren Criss'in Golden Globe ve Primetime Emmy ödülüne sahip olmasını sağlayan American Crime Story, üçüncü sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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2Dizinin yeni sezonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı Bill Clinton'ın Oval Ofis skandalı anlatılacak
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3Dizinin senaryosu 2000 yılında Jeffrey Toobin'in kaleme aldığı A Vast Conspiracy kitabından uyarlanacak.
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4Önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinin kampanya sürecinde, 27 Eylül 2020'de ilk bölümü yayınlanacak dizide Lewinsky'yi ABD'li oyuncu Beanie Feldstein canlandıracak.
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5Dizinin yeni sezonunda Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ı kimin canlandıracağı ise henüz açıklanmadı.
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6FX'te yayınlanacak Impeachment: American Crime Story'nin yapımcılarından biri ise Beyaz Saray'daki skandalının başrolü, o dönem 22 yaşında olan Monica Lewinsky...
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746 yaşındaki Lewinsky, ilk önce yapımcılık konusunda istekli olmadığını hatta biraz korktuğunu belirterek, "Ancak yapımcı Ryan Murphy'yle yediğim yemek sonrasında ikna oldum" derken, insanların yıllardır kendisine 'Hikayeni anlat' dediğini belirterek, "Yaşadığım toplumun benim gibi yıllarca susturulmuş insanlara sesini yükseltme hakkı verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
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8Beyaz Saray'a 1995 yılı Ekim ayında stajyer olarak giren Monica Lewinsky, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yaşadığı uygunsuz ilişkinin ortaya çıkması ile bir anda tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti. Skandal üzerine açılan ve özel savcı Kenneth Starr'ın soruşturmasını tamamlandığı 1998 yılında, basına yansıyan 456 sayfalık savcılık raporu, yaşanan skandalı tüm detayları ile kamuoyu önüne çıkarmıştı.