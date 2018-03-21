NTV

American Horror Story’nin üç başrolü belli oldu

ntv.com.tr

American Horror Story dizisinin sekizinci sezonunda rol alacak üç oyuncunun ismi açıklandı. Yeni sezona bir yeni oyuncu katılıyor.

  • 1

    Yazar Ryan Murphy, ‘American Horror Story’ dizisinin sekizinci sezonunda rol alacak üç oyuncunun isimlerini açıkladı.

  • 2

    Dizinin yeni sezon bölümlerinde, önceki sezonlarda rol alan Sarah Paulson ve Evan Peters yine yer alacak.

  • 3

    Bu iki isme, yeni sezonda Kathy Bates de katılacak. Bates’in Netflix’te yayınlanacağı duyurulan Disjointed dizisi iptal edilmişti.

  • 4

    EW yayınına konuşan Murphy, dizinin yeni sezonunun başlığının ‘Radioactive’ olacağı söylentilerine şu yanıtı verdi:

  • 5

    “Bu söylentiyi duyuyorum. Dizi için pek çok isim üzerinde durduk. Ilginç bir fikir. Ne doğrulayabilirim ne de yalanlayabilirim.”

  • 6

    Ryan Murphy ile Brad Falchuk tarafından yaratılan Amerikan korku-drama dizisi, 2011 yılından bu yana yayınlanıyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin