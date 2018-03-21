American Horror Story’nin üç başrolü belli oldu
ntv.com.tr
American Horror Story dizisinin sekizinci sezonunda rol alacak üç oyuncunun ismi açıklandı. Yeni sezona bir yeni oyuncu katılıyor.
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Yazar Ryan Murphy, ‘American Horror Story’ dizisinin sekizinci sezonunda rol alacak üç oyuncunun isimlerini açıkladı.
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Dizinin yeni sezon bölümlerinde, önceki sezonlarda rol alan Sarah Paulson ve Evan Peters yine yer alacak.
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Bu iki isme, yeni sezonda Kathy Bates de katılacak. Bates’in Netflix’te yayınlanacağı duyurulan Disjointed dizisi iptal edilmişti.
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EW yayınına konuşan Murphy, dizinin yeni sezonunun başlığının ‘Radioactive’ olacağı söylentilerine şu yanıtı verdi:
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“Bu söylentiyi duyuyorum. Dizi için pek çok isim üzerinde durduk. Ilginç bir fikir. Ne doğrulayabilirim ne de yalanlayabilirim.”
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6Ryan Murphy ile Brad Falchuk tarafından yaratılan Amerikan korku-drama dizisi, 2011 yılından bu yana yayınlanıyor.