Amerika'da film ve dizi çekimleri tekrar başlıyor

Corona virüs salgını nedeniyle tamamen durdurulan eğlence sektörü yeniden harekete geçiyor. Amerika'nın California eyaleti valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki hafta içerisinde film ve dizi prodüksiyonlarının başlamasına izin verilecek.

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22.05.2020 - 11:52

California valisi Gavin Newsom, corona virüs salgını hakkında yeni bir açıklama yaptı. Amerika'da son hızla ölümler ve vakalar artış gösterirken, valilik film ve dizi çekimlerinin yapılması için izin çıkardığını belirtti.

Yeni çıkan izne göre, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren film ve dizi prodüksiyonları Kaliforniya'da devam edebilecek. Newsom, çarşamba günü sektörün bazı ileri gelen isimleriyle birlikte online olarak yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılanlar arasında yönetmen Ava DuVernay ve Ted Sarandos gibi isimler de bulunuyordu. Sarandos'un söylediklerine göre zaten Güney Kore, İzlanda ve İsveç'te çekimlere devam ediliyor.

Sarandos konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Bugün yapmak zorunda olduğumuz seçimler, evde kalmak ya da kalmamakla ilgili değil. İşe nasıl güvenli bir şekilde geri dönebileceğimizle ilgili. Buna kesinlikle bir çözüm bulunabilir. Bunun üzerinde çalışan dünyanın en zeki insanlarına sahibiz."

Planlananlara göre pazartesi günü tüm çekimler devam etmeyecek. Yalnızca tamamen güvenli olan bölgelerde çekimlere izin verilecek.

Newsom, Los Angeles ve çevresinde corona virüs salgınının bölgelerde orantısız olmasıyla ilgili "Bu durum biz hükümet yetkilileri için zorluğunu koruyor. Herkesten birkaç hafta geride olmaları endişe veriyor" dedi.

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